Eliana deixa escapar estratégia da Globo após anunciar contratação

Em postagem no Instagram, Eliana acabou dando um pequeno spoiler sobre os rumos que deve tomar dentro da nova emissora

Depois de muitas especulações, a TV Globo finalmente anunciou nesta quinta-feira, 27, a chegada de Eliana na emissora. Através de uma postagem conjunta no Instagram, a apresentadora celebrou o novo momento da carreira e acabou deixando escapar detalhes de seu futuro na nova casa.

Na publicação, a qual a loira aparece se despedindo dos filhos para ir ao novo local de trabalho, ela acabou sinalizando o perfil de algumas marcas da Rede Globo, como Gshow e GNT, canal a cabo o qual algumas pessoas acreditam que ela fará alguns projetinhos.

Desde quando a apresentadora confirmou que estaria de malas prontas do SBT, algumas pessoas questionaram qual seria seu destino. Logo foi apontado que ela estaria na mira da Globo e provavelmente iria assumir uma das vagas do popular Saia Justa, clássico programa da casa.

Leia também: Saiba qual deve ser o salário de Eliana na Globo

Vale destacar que além do Saia Justa, acredita-se que Eliana estará à frente da nova temporada do The Masked Singer Brasil, reality que era apresentado por Ivete Sangalo. Depois de quatro temporadas, a cantora decidiu dar uma pausa no trabalho com a televisão e se dedicar somente à música.

Em meio à ansiedade para saber qual o destino de Eliana na TV Globo, tudo será atualizado a partir deste domingo, 30, no Fantástico. Durante a atração dominical, a loira dará uma entrevista completa falando dos novos projetos: “Realizada e feliz com este momento da minha vida. Agora estaremos juntos com lindos projetos. Espero vocês na Globo!”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eliana Michaelichen (@eliana)

BLOGUEIRINHA FALA SOBRE ELIANA NA GLOBO

Depois de fazer sucesso na TV Globo, Blogueirinha revelou que ajudou a Eliana a assinar com a emissora. Em entrevista à CARAS Brasil, a personagem interpretada pelo ator Bruno Matos se mostrou animada por saber das especulações envolvendo a loira no comando do Vídeo Show e garantiu que ela merece uma oportunidade.

"Eu não vou mentir pra você que eu mexi meus pauzinhos pra Eliana está lá na Globo fazendo o Vídeo Show, porque eu falei que era uma menina que tem muito talento, um talento muito forte, ela é muito grande", disse a influenciadora.

Muito próxima de Boninho desde que assumiu o comando do Paredão com Blogueirinha, quadro do Fantástico o qual ela entrevistava os eliminados do BBB 24, a personagem garantiu que foi ela que indicou Eliana para um dos chefões da casa. "Eu pedi pro Boninho assim colocar a Eliana lá na Globo. Mas ó, não conta pra ninguém, tá? Não conta pra ninguém", disse.