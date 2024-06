Eliana revela que voltou ao SBT por conta de chocolates; entenda

Em 2009, Eliana revela que voltou ao SBT após pedido inusitado de Silvio Santos; apresentadora contou como ele tocou seu coração

A apresentadora Eliana se despediu do SBT no último domingo, 23, com seu último programa indo ao ar e com uma homenagem no Programa Silvio Santos. Durante sua participação na atração comandada por Patricia Abravanel, a loira fez uma revelação sobre sua volta à emissora em 2009.

Ao ser questionada pela filha de Silvio Santos se seria verdade que o motivo estaria atrelado a chocolates, a famosa confirmou que sim. Eliana então relembrou uma história marcante que viveu com o patrão na época ao ser chamada por ele para ir a sua mansão para conversar.

A apresentadora, que na época estava na Record TV, falou que recebeu uma ligação do dono do baú e que achou até que seria um trote. "O que aconteceu, onze anos depois, toca o telefone, era o seu pai. Silvio Santos me ligando, toca o telefone: 'Eliana?', eu pum, desliguei. Porque muita gente imita muito bem e eu achei que era trote. Só que antigamente no celular tinha mensagem na caixa postal e apareceu. Aí eu fui na Caixa Postal, 'Eliana, Silvio Santos, quero muito falar com você e estou na minha casa'", relembrou.

"Liguei para ele, ele atendeu, perguntou se eu poderia ir à casa dele, me deu o endereço. Eu fui, a gente teve uma longa conversa de trajetória, ele lembrou de tudo o que aconteceu no infantil. Ele falou 'você está muito bem lá, inclusive já até ganhou de mim e o Gugu está saindo e eu quero trazer você de volta'. Eu perguntei se podia pensar", comentou sobre o que ele disse no momento em que Gugu Liberato estava deixando o SBT.

Eliana então revelou como os chocolates amoleceram seu coração para retornar para a emissora. "Quando eu estava saindo, ele me chamou. 'Eliana, faz o seguinte, se você não vier, me manda aqueles chocolates que você me mandou quando você saiu e está tudo bem'. Seu pai me disse isso, tocou meu coração, às vezes (...). Muitas vezes, a gente que é artista, não é o dinheiro, não é o espaço, é a consideração e o respeito", contou emocionada.

A loira continuou explicando como isso a fez tomar a decisão: "Naquela frase, ele demonstrou um carinho, um respeito, uma memória que tocou meu coração e eu falei 'eu vou voltar'. Ele não tinha esquecido da garota que saiu para crescer, evoluir e eu tenho certeza absoluta que foi necessária minha evolução".

