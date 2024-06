Bruno De Luca encanta ao surgir com a filha em passeio de bike

Ao lado da noiva, Bruno De Luca encanta ao aparecer com a filha, Aurora, em sua bicicleta durante passeio na orla da praia; confira as fotos

O apresentador Bruno De Luca encantou ao aparecer na manhã desta sexta-feira, 28, na orla da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, ao lado da filha, Aurora, de um ano, e da mãe da pequena, a sua noiva Sthéfany Vidal.

Andando de bicicleta com a amada, o famoso levou a herdeira em uma cadeirinha e a família foi fotografada no momento de exercício matinal. Aurora então roubou a cena com seu charme e suas bochechinhas fofas.

É bom lembrar que a filha de Bruno De Luca nasceu em outubro de 2022 com a ajuda da irmã dele, Marcela, que é médica obstetra. "Para quem não sabe: esta médica sorridente aí na foto é minha irmã caçula, a Marcela. E foi ela a responsável por ajudar a trazer a Aurora ao mundo.", contou ele na época ao mostrar fotos do parto.

Veja as fotos de Bruno De Luca passeando com a família:

Fotos: Dilson Silva/AgNews

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruno De Luca (@brunodeluca)

Bruno De Luca anuncia pausa na carreira

O apresentador e ator Bruno De Luca surpreendeu ao anunciar uma pausa na carreira por tempo indeterminado. O artista apareceu em um vídeo nas redes sociais, em dezembro do ano passado, e contou que quer aproveitar o seu tempo para cuidar de si mesmo e de sua família. Para isso, ele precisa se afastar do trabalho na televisão.

"Olha, como vocês sabem, eu passei por muita coisa esse ano! E esses acontecimentos serviram para eu repensar minha vida pessoal, e minha vida profissional. E, sobre a minha vida profissional, eu queria dizer que resolvi fazer uma pausa, tirar um período só para mim. Eu quero tirar um tempinho que eu ainda não sei quanto tempo ainda afastado dos meus compromissos na TV", disse ele relembrando o acidente de Kayky Brito.

Vale lembrar que Bruno de Luca foi criticado na época do acidente por não prestado socorro para Kayky Brito. Na data, os dois estavam juntos em um quiosque na praia quando Kayky atravessou a avenida sem prestar atenção e foi atropelado por um carro de aplicativo. Porém, Bruno não foi até o local do atropelamento, indo embora sem Kayky.