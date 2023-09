Abalado, Bruno De Luca explica reação ao ver atropelamento de Kayky Brito

Após prestar depoimento, o apresentador Bruno De Luca conversou com a imprensa e explicou sua reação após o acidente do amigo

Na tarde desta quarta-feira, 6, Bruno De Luca prestou depoimento em uma delegacia do Rio de Janeiro sobre o acidente com o amigo, Kayky Brito. O ator foi atropelado por um carro na madrugada do último sábado, 2, e está internado no Hospital Copa D’Or.

Ao deixar a delegacia, o apresentador falou com a imprensa, e admitiu que está assustado com tudo que aconteceu. Além disso, ele pediu que parem de reproduzir as imagens das câmeras de segurança. "Estou muito assustado. O Kayky é meu melhor amigo, a gente estava escrevendo uma peça junto, se divertindo. Depois que eu fui pagar a conta, aconteceu tudo o que vocês viram", desabafou.

"Ele precisa se recuperar. Eu agradeço muito todas as mensagens que eu tenho recebido para passar para ele, e as mensagens para mim também, porque o que eu passei foi muito difícil. Eu espero agora conseguir tomar conta da minha cabeça, melhorar a minha vida e seguir em frente", acrescentou.

Por fim, Bruno também explicou sua reação após ver o acidente do amigo. Nas imagens da câmera de segurança, o apresentador aparece com as mãos na cabeça, bastante atordoado, mas em nenhum momento vai até o local que Kayky foi atropelado. "Vocês viram como eu fiquei, foi a reação que eu tive. Eu não aguento mais ver, se puderem parar, por favor", pediu.

O acidente

Na madrugada do último sábado, 2, Kayky Brito foi atropelado por um carro de aplicativo na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, no Rio. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e foi levado Hospital Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul da cidade. O ator teve politraumatismo corporal e traumatismo craniano, e foi encaminhado para o CTI (Centro de Terapia Intensiva).

Algumas horas depois, o artista foi transferido para o Hospital Copa D'Or, em Copacabana, na Zona Sul da cidade. Na ocasião, atriz Sthefany Brito conversou com a imprensa ao deixar o Hospital Miguel Couto e falou sobre o irmão. "Ele é um gigante! Meu filho, o filho dele e a nossa família estão esperando ele voltar. Daqui a pouco será ele quem estará aqui falando com vocês. Muito obrigada mesmo", disse ela, bastante otimista.

Último boletim médico

No início da tarde desta quarta-feira, 6, o novo boletim médico sobre o quadro de saúde De Kayky Brito foi divulgado e trouxe o resultado de um dos exames dele. O documento informou que o ator passou por um exame de tomografia e apresentou sinais de melhora evolutiva.

"O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito permanece sedado e em ventilação mecânica. Submetido a novos exames de tomografia, com sinais de melhora evolutiva", informaram.

O boletim médico anterior informou que Kayky Brito deverá permanecer sedado até quinta-feira, 7, para se recuperar da cirurgia que foi submetido no início da semana. Ele fez um procedimento para fixação de fraturas na pelve e no membro superior direito, que foi bem-sucedido.