Exame de Kayky Brito teve sinais de melhora evolutiva, diz boletim médico

Hospital divulga novo boletim médico sobre o estado de saúde do ator Kayky Brito nesta quarta-feira, 6

O ator Kayky Brito segue internado no Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro, desde que sofreu um atropelamento no dia 2 de setembro. No início da tarde desta quarta-feira, 6, o novo boletim médico sobre o quadro de saúde dele foi divulgado e trouxe o resultado de um dos exames dele.

O documento informou que o ator passou por um exame de tomografia e apresentou sinais de melhora evolutiva. “O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito permanece sedado e em ventilação mecânica. Submetido a novos exames de tomografia, com sinais de melhora evolutiva”, informaram.

O boletim médico anterior informou que Kayky Brito deverá permanecer sedado até quinta-feira, 7, para se recuperar da cirurgia que foi submetido no início da semana. Ele fez um procedimento para fixação de fraturas na pelve e no membro superior direito, que foi bem-sucedido.

O que aconteceu com Kayky Brito?

Kayky Brito foi atropelado por um carro dirigido por um motorista de aplicativo em uma avenida na orla da praia no Rio de Janeiro durante a madrugada do dia 2 de setembro. Ele estava em um quiosque acompanhado de seus amigos quando resolveu buscar um item no carro. No caminho de volta, ele foi atropelado enquanto atravessava a avenida. O artista foi levado em estado grave para o hospital e segue sedado até o momento. Ele foi diagnosticado com politrauma corporal e traumatismo craniano.

A mensagem mais recente da irmã dele, Sthefany Brito

A mensagem mais recente de Sthefany Brito sobre o irmão, Kayky Brito, foi compartilhada no dia 4 de setembro de 2023. Na data, ela apareceu emocionada nas redes sociais para agradecer pelas orações pela recuperação do seu irmão.

"Estou ensaiando vir aqui muitas vezes. Tentei muitas vezes, mas não conseguia falar sem chorar. Não posso deixar de agradecer por todas as orações, apoio e energia positiva em prol do meu irmão. A gente agradece a Deus por ele estar vivo", declarou, emocionada.

"Ele está aqui, poderia ter sido muito pior. Ele é um guerreiro, está lutando muito. No tempo de Deus e no tempo dele, teremos ele de volta", afirmou.