Claudia Alencar deve ter alta em breve, segundo boletim médico

Internada desde dezembro do ano passado, a atriz Claudia Alencar pode receber alta hospitalar em breve; confira os detalhes

Internada desde o dia 12 de dezembro de 2023 após ser diagnosticada com uma síndrome miofascial pós-infecção sistêmica, Claudia Alencar pode receber alta ainda em maio, segundo boletim médico enviado nesta segunda-feira, 29, pela assessoria do Placi Cuidados Extensivos, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A atriz foi transferida para o local desde o final de março e vem apresentando melhoras desde então.

"Claudia Alencar está internada desde 17/12/2023. No dia 27/03/2024, ela foi transferida para o Placi Cuidados Extensivos, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Em 33 dias de internação focada em reabilitação apresenta melhora funcional com ganho em equilíbrio e força muscular global", iniciou o boletim.

A atriz, que precisou ser intubada e submetida a uma cirurgia que a deixou um período sem andar, já consegue caminhar por conta própria e se dedica a exercícios físicos para fortalecimento.

"Atualmente, Claudia é capaz de caminhar sem auxílio em solo e em esteira em velocidade de caminhada, realiza exercícios com carga visando ganho de força e terapia de eletroestimulação e liberação miofascial para manejo de contraturas com encurtamento muscular. Ao longo da internação houve melhor controle da dor com possibilidade de redução dos medicamentos analgésicos conforme ganho muscular e motor. Novos exames de imagem realizados evidenciam processo de consolidação da artrodese de coluna de forma apropriada", continuou.

"A equipe multidisciplinar do hospital está trabalhando para otimizar ganhos motores a fim de viabilizar a alta hospitalar em maio, visando a independência funcional completa e retorno a atividades diárias", finalizou o boletim.

