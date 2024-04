Ex-participantes do BBB 24, Isabelle e Matteus posam em clima romântico

Após protagonizarem um romance no BBB 24, Isabelle e Matteus surgiram juntinhos em novo ensaio de fotos divulgado; confira

Para a alegria dos fãs do casal, Isabelle e Matteus surgiram em clima de romance em novas fotos divulgadas pelo fotógrafo Miguel Ferrari na última segunda-feira, 29. Ambos tiveram um envolvimento nas últimas semanas do BBB 24 e ganharam forte apoio dos telespectadores.

Após deixar o programa, a Cunhã-Poranga e o gaúcho contaram durante participação no Mais Você que ainda não definiram se vão namorar ou não. "Nós moramos em extremos e principalmente no que a gente vai viver daqui para a frente. Eu sou muito responsável nas minhas ações. A gente vai voltar para as nossas realidades, a gente vai acalmar a cabeça, e vamos ter a oportunidade de conversar. É nítido que a gente tem uma química. O futuro a Deus pertence”, disse Matteus. Por sua vez, Isabelle concordou com ele e disse que existe uma amizade forte entre eles.

Da mesma forma, os internautas não economizaram nos elogios ao casal e elogiaram a química presente nas fotos de Miguel Ferrari. "Mabelle vive", afirmou uma. "Meu pai amado, eles foram feitos um para o outro, a verdadeira alma gêmea", comentou outra. "Casal mais lindo", disse mais uma.

Matteus sai em defesa e pede um fim aos ataques contra Deniziane

Nesta terça-feira, 30, Matteus usou as redes sociais para se pronunciar sobre a recente polêmica envolvendo sua ex-namorada, Deniziane, e seu atual affair, Isabelle. O vice-campeão do Big Brother Brasil 24 surpreendeu ao sair em defesa da mineira e pediu ‘pelo amor de Deus’ um fim aos ataques entre as duas torcidas.

Para quem não acompanhou, a polêmica teve início quando alguns fãs organizaram uma vaquinha e exibiram um vídeo de Matteus e Deniziane no telão da Times Square, em Nova York, nos Estados Unidos. Muitos apontaram que a atitude seria desrespeitosa, considerando o atual romance do gaúcho com a manaura.

Mesmo não sendo a responsável pela veiculação do vídeo, Deniziane passou a receber críticas e desabafou sobre a situação com seus seguidores. Anny, como é apelidado, publicou uma carta aberta com um apelo. De forma contundente, ela pediu para parar de ser vinculada a Matteus e Isabelle, agora que o reality show acabou.

Agora, durante uma live em suas redes sociais, Matteus também se posicionou em defesa da ex-namorada e pediu um cessar fogo na guerra entre as torcidas: “Tête-à-tête aqui, olho no olho. Por favor, não briguem! Eu estou vendo que tem muita gente brigando entre torcidas e coisas. Mas é verdade, de coração mesmo, por favor, não fiquem atacando a Anny”, iniciou.

“Ela é uma guria que eu vi algo muito especial lá dentro da casa. Eu tenho um carinho muito especial por ela, admiro muito ela, quero que ela seja muito muito feliz, com o toquinho de gente dela, o gurizinho dela, a família, todo mundo que está ao redor dela, que ela seja muito feliz mesmo”, Matteus falou sobre o filho da fisioterapeuta.

Por fim, o gaúcho reforçou seu pedido: “Não quero que vocês fiquem brigando, pelo amor de Deus”, ele completou no vídeo ao vivo, que ficou salvo em seu perfil nas redes sociais. Vale lembrar que inicialmente, o estudante de engenharia abriu a live para agradecer que atingiu a marca de cinco milhões de seguidores, mas decidiu falar sobre a polêmica.