Romance esfriou? Ex-BBBs Matteus e Isabelle falam do futuro

Em entrevista no Mais Você, da Globo, Matteus e Isabelle abrem o jogo sobre a relação após a grande final do BBB 24

Na manhã desta quinta-feira, 18, os ex-BBBs Matteus e Isabelle participaram do programa Mais Você, da Globo, e falaram sobre o clima de romance entre eles. Os dois contaram para Ana Maria Braga que ainda não definiram se vão namorar ou não, o que deu indícios de que o affair pode esfriar.

Tudo começou quando Ana Maria Braga quis saber se eles já avançaram no clima de romance, mas Matteus confessou que eles ainda não ficaram sozinhos. Por causa da agenda agitada de compromissos pós-reality, eles ainda não pararam para conversar e nem ficar juntos depois da grande final do Big Brother Brasil.

Eles contaram que só se encontram nos bastidores dos compromissos nos estúdios da Globo e trocam beijos e breves conversas, mas ainda vão definir o futuro. Os dois sabem da química que possuem e da amizade que construíram, mas não colocam rótulos.

Matteus contou que eles vão voltar para suas cidades e conversarem sobre o futuro. "Nós moramos em extremos e principalmente no que a gente vai viver daqui para a frente. Eu sou muito responsável nas minhas ações. A gente vai voltar para as nossas realidades, a gente vai acalmar a cabeça, e vamos ter a oportunidade de conversar. É nítido que a gente tem uma química. O futuro a Deus pertence”, disse ele. Por sua vez, Isabelle concordou com ele e disse que existe uma amizade forte entre eles.

Matteus falou de Deniziane após a final

Vice-campeão do BBB 24, da Globo, o brother Matteus relembrou o seu relacionamento com Deniziane no início do Big Brother Brasil. Em participação no programa Bate-papo BBB, ele comentou que pretende conversar com Deniziane sobre o que eles viveram lá dentro.

Matteus contou que quer se desculpar com ela e relembrou como foi vê-la ser eliminada. “Me doeu muito a hora que ela saiu. Eu me senti culpado. Ela disse que não queria se envolver com ninguém e também fui com o intuito de não ficar com ninguém. Entrar aqui envolve muita coisa e eu colocar isso em risco. Lá você não tem a resposta de nada”, contou ele.

E completou: "Eu quero conversar com ela. Quero pedir perdão, me desculpa se eu fiz alguma coisa para te prejudicar”.

Hoje em dia, Matteus está ficando com Isabelle. Os dois chegaram juntos até a final e eles querem conversar sobre o futuro do romance deles.