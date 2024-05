Anderson Leonardo faria parceria musical com Grupo Pique Novo: ‘Grande perda’

Em entrevista à CARAS Brasil, Cesinha lamenta partida precoce de Anderson Leonardo, do Molejo

Anderson Leonardo, do Molejo, faleceu na última sexta-feira, 26, aos 51 anos, após travar batalha contra um câncer raro na região da virilha. O vocalista do grupo de pagode estava internado no Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, após semanas de complicações da doença. Antes de morrer, o artista faria uma parceria musical com Pique Novo.

Em entrevista à CARAS Brasil, o músicco Liomar revela detalhes do projeto que seria gravado após uma melhora do artista. O processo do trabalho já estava avançado e era uma vontade do cantor que marcou gerações e deixou o país de luto.

"Esse era um projeto que a gente ia fazer chamado Vivo de Samba, era o Pique Novo, Molejo e Bom Gosto, ia ser os três grupos no mesmo palco, chegamos a fazer algumas reuniões, já tinha o projeto, só que aí nesse meio-tempo ele foi internado. A gente ficou aguardando ele voltar, uma hora ele ficar bem, uma hora ele internava, mas o projeto era esse, Vivo de Samba, os três grupos no mesmo palco, um cantando a música do outro", conta.

Cesinha, que também integra o Pique Novo, lamenta a partida precoce do artista. Emocionado, ele relembra encontros que teve com Anderson e ressalta a importância do vocalista para o grupo de pagode e para ele.

"Nós vivemos juntos. Ele participou do nosso disco tocando banjo, como compositor. A gente estava sempre junto em festivais, cantou na festa do Romim lá de aniversário. Eu fui visitar ele algumas vezes na casa dele. Então a gente tinha um momento, tinha uma parceria bem próxima assim de amizade, de parceria, de estar junto. Era um cara que a gente era fã, né? Tinha como referência uma perda muito grande para todos nós", afirma.

O projeto Vivo de Samba estava com os trabalhos avançados. Anderson Leonardo, inclusive, já tinha participado de uma resenha com os amigos mesmo em tratamento contra a doença. Os trabalhos foram suspensos após piora do artista.

"Fizemos até uma resenha lá na GH tem uns vídeos dele tocando que a gente, [ele] já tava já com problema", conta.