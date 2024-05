Eliana na Globo poderá ter programa de Angélica e até de Ana Maria Braga

Após sair do SBT, Eliana na Globo terá uma espécie de 'Vídeo Show' e é vista como candidata para lugar de Ana Maria Braga, segundo site

A saída de Eliana do SBT após mais de 15 anos na emissora de Silvio Santos ainda está dando o que falar. Depois da notícia que ela deixará a empresa em julho, muitos especulam sobre a contratação dela pela Globo. Inclusive, parece que a loira poderá ter um programa como o de Angélica no passado.

Segundo a coluna Play, do jornal O Globo, a famosa não é apenas cotada para integrar o Saia Justa, do GNT, mas também a emissora carioca teria pressa para colocá-la em um projeto na TV aberta. A ideia seria fazer um programa semelhante do Vídeo Show (1983-2019), atração que já foi comandada pela esposa de Luciano Huck.

Além desse interesse, o portal comentou sobre a Globo querer preparar Eliana para no futuro ficar no lugar de Ana Maria Braga na faixa da manhã da programação. O interesse na funcionária de Silvio Santos teria aumentando após ela participar do Criança Esperança.

Nos últimos dias, Eliana não marcou presença na campanha solidária do SBT e a emissora divulgou uma nota de esclarecimento para explicar o que houve. "Após repercussões na imprensa sobre a ausência da apresentadora Eliana na edição solidária do último “Domingo Legal”, esclarecemos que: devido às gravações para o próprio SBT, a apresentadora justificou por escrito e com antecedência sua falta. Eliana se colocou totalmente à disposição para apoiar de diversas formas a ação da emissora. Vale lembrar que Eliana fez doações para o Rio Grande do Sul com recursos próprios, enviando uma carreta com mais de 20 mil litros de água para as famílias necessitadas, além de realizar depósitos para instituições de sua confiança", informaram.

Eliana sairá do SBT em breve

A apresentadora Eliana vai sair do SBT. Ela e o SBT comunicaram a decisão de encerrar o contrato de 15 anos. A notícia foi dada à imprensa por meio de um comunicado oficial divulgado pela área de imprensa.

Apesar do fim da parceria pegar a todos de surpresa, o comunicado informou que ela continuará no ar até julho de 2024 e vai permanecer como madrinha do Teleton.

"O SBT, sua diretoria e a Eliana anunciam hoje, de forma mútua e amigável, a decisão da apresentadora de encerrar a sua sólida e bem sucedida parceria profissional com o canal em junho de 2024. Após quase 15 anos à frente de um programa consolidado e de grande sucesso, Eliana decidiu que era o momento de uma nova fase com outros desafios profissionais, sem jamais esquecer os inúmeros dias de alegria, conquistas e aprendizados vividos na emissora, tanto é que continuará sendo Madrinha do Teleton e faz questão de voltar a emissora para apresentar o programa de arrecadação para a AACD", escreveram.

E completaram: "Ambas as partes expressam de forma legítima sua gratidão mútua e desejam o melhor para o futuro. O SBT reforça ainda seu carinho e torcida pela apresentadora em quaisquer caminhos que ela pretenda seguir, e informa que as portas sempre estarão abertas para ela".