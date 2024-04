Eliana encerra o contrato com o SBT: 'De forma mútua e amigável'

A apresentadora Eliana e a emissora SBT divulgaram comunicado oficial para oficializarem o fim do contrato de 15 anos na TV

A apresentadora Eliana vai sair do SBT. Nesta segunda-feira, 1º, ela e o SBT comunicaram a decisão de encerrar o contrato de 15 anos. A notícia foi dada à imprensa por meio de um comunicado oficial divulgado pela área de imprensa.

Apesar do fim da parceria pegar a todos de surpresa, o comunicado informou que ela continuará no ar até julho de 2024 e vai permanecer como madrinha do Teleton.

"O SBT, sua diretoria e a Eliana anunciam hoje, de forma mútua e amigável, a decisão da apresentadora de encerrar a sua sólida e bem sucedida parceria profissional com o canal em junho de 2024. Após quase 15 anos à frente de um programa consolidado e de grande sucesso, Eliana decidiu que era o momento de uma nova fase com outros desafios profissionais, sem jamais esquecer os inúmeros dias de alegria, conquistas e aprendizados vividos na emissora, tanto é que continuará sendo Madrinha do Teleton e faz questão de voltar a emissora para apresentar o programa de arrecadação para a AACD", escreveram.

E completaram: "Ambas as partes expressam de forma legítima sua gratidão mútua e desejam o melhor para o futuro. O SBT reforça ainda seu carinho e torcida pela apresentadora em quaisquer caminhos que ela pretenda seguir, e informa que as portas sempre estarão abertas para ela".

Eliana lamentou a morte do pai há poucos dias

A apresentadora Eliana falou pela primeira vez sobre a morte do seu pai, o Sr. José Bezerra. Ele faleceu no dia 18 de março aos 92 anos de idade. A causa da morte ainda não foi revelada pela família.

Em suas redes sociais, a artista relembrou fotos da família com o pai e falou sobre a saudade que já sente dele.

"Pai obrigada por seus ensinamentos, foram muitos. O senhor nem imagina. Vou sentir falta do seu lindo sorriso, dos seus beijos, do seu carinho, da sua presença aqui em casa e em nossas vidas, mas compreendo que o senhor estava cansado, podia ver em seus olhos. Agradeço a Deus a oportunidade de cuidar de vc até o ultimo instante. Pai pode deixar que daqui pra frente, como o senhor sempre dizia, “só alegria”. Vou chorar só mais um pouco, tá? Vai em paz, te amo para além da eternidade", disse ela.