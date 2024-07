Repórter do Mais Você surge com marquinha de biquíni choca Ana Maria

Ju Massaoka, repórter do programa Mais Você, da Rede Globo, surgiu com uma marquinha de biquíni em pleno inverno e deixou Ana Maria Braga chocada

Nesta quarta-feira, 3, durante o Feed da Ana, quadro do programa Mais Você, da Rede Globo, Ju Massaoka surpreendeu Ana Maria Braga ao revelar a nova tendência das famosas. A repórter mostrou que a moda agora é passar pó e blush para simular um bronze.

Como era de se esperar, a jornalista testou a prática e exibiu uma marquinha de biquíni ao tirar a jaqueta jeans. “E aí, como a gente não deixa barato, a gente testou. Olha lá. Inverno de São Paulo, porém... Botou o vermelhinho. Você fica vermelha quando toma sol?”, perguntou Ana Maria Braga. “Fico torrada, mas eu gostei dessa, a gente escolhe o grau da marquinha”, respondeu Ju.

Ana Maria ainda afirmou que a marquinha é bonita, mas que deve se desfazer facilmente. “Ficou bonito. Para quem gosta de marquinha, não é? Agora a pergunta é: a seguinte se você for para a praia assim e transpirar, no calor... Ou se resolver entrar no mar... Sem chance, né?”, questionou a apresentadora.

“Aí já era. Eu acho que não é recomendado. O ideal é para quem não teve a oportunidade de ir para a praia e você vem e diz: ‘ah, estava em Cancun ontem, gente, sabe, voltei’”, disse Massaoka. “Bem mentirosa”, brincou Ana Maria, aos risos.

Homenagem

Na última terça-feira, 2, a apresentadora Ana Maria Braga emocionou o público ao realizar uma bela surpresa durante a exibição do programa Mais Você, da Globo. A veterana presenteou a cozinheiraMaria, com quem trabalha há 25 anos, com um bolo de aniversário em celebração a mais um ano de vida da colega.

Diante do momento especial, Ana Maria não conseguiu segurar as lágrimas. "Sabe quem está fazendo aniversário? Nossa Maria! Mariazinha Ribeiro. E tem bolo. Ela ficou escondida aqui e agora tem bolo e tudo!", disse ela, sendo agradecida por Maria.