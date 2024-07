Samuel Rosa celebra nova fase na carreira: ‘Momento totalmente novo’

Depois do fim da banda Skank, Samuel Rosa lança seu primeiro trabalho solo com participação no Fantástico, da Globo

O cantor Samuel Rosa está em uma nova fase de sua carreira musical. Depois do fim da banda Skank, ele gravou o seu primeiro projeto solo e apresentou os detalhes em entrevista no Fantástico, da Globo.

O novo álbum dele tem 10 músicas inéditas e criada por ele, que está feliz com a sensação de novidade na vida profissional.

"Eu sinto um momento totalmente novo, que eu sinto aquele sopro, aquele arroubo de juventude, de começar e tal, que óbvio, no Skank, com 30 anos, isso era mais raro, apesar de ter sido uma convivência maravilhosa. Mas tenho também, não posso negar, uma bagagem de três décadas. Eu acho que esse disco é um disco mais autorreferente, é um disco de autoafirmação, daí o nome Rosa. E espero fazer dessas músicas inéditas também canções conhecidas do público", disse ele.

A entrevista com Samuel Rosa no Fantástico vai ao ar neste domingo, 7, com apresentação dele no palco da atração.

Nascimento da filha caçula de Samuel Rosa

Em maio de 2024, o ex-vocalista da banda Skank, Samuel Rosa, deixou a discrição de lado e usou as redes sociais para celebrar os dois meses de sua terceira herdeira, a pequena Ava. Em seu perfil, o cantor compartilhou uma foto rara ao lado da filha caçula, fruto de seu casamento com a atriz Laura Sarkovas.

Através dos stories do Instagram, Samuel compartilhou um registro em que aparece com a pequena embalada em seu colo, ao lado da esposa. No registro, que foi feito pelo fotógrafo Fernando Furtado, o cantor dá um beijo na testa da filha, cujo rosto ficou escondido. Na legenda, ele foi discreto e celebrou apenas os "dois meses" da menina.