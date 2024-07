Ana Maria Braga emociona com homenagem ao vivo à cozinheira do 'Mais Você'

A apresentadora Ana Maria Braga ressaltou a parceria de 25 anos com a cozinheira Maria em uma homenagem especial de aniversário

A apresentadora Ana Maria Braga emocionou o público ao realizar uma bela surpresa durante a exibição do 'Mais Você', da Globo. Nesta terça-feira, 2, a veterana presenteou a cozinheira Maria, com quem trabalha há 25 anos, com um bolo de aniversário em celebração a mais um ano de vida da colega.

Diante do momento especial, Ana Maria não conseguiu segurar as lágrimas. "Sabe quem está fazendo aniversário? Nossa Maria! Mariazinha Ribeiro. E tem bolo. Ela ficou escondida aqui e agora tem bolo e tudo!", disse ela, sendo agradecida por Maria.

O programa ainda exibiu toda a produção parabenizando a moça. "Não precisa chorar! Eu é que agradeço, minha linda. São 25 anos! A gente te ama!", declarou a apresentadora da atração matinal.

Ao final da homenagem, Ana Maria Braga deixou um recado especial para a colega de profissão. "Essa moça aqui é o exemplo de que a vida ensina muita gente, mas tem gente aqui matando aula. E ela nunca matou aula nenhuma!", citou a loira, ainda bastante emocionada.

Canceriana nata, já se emocionou todinha! FELIZ ANIVERSÁRIO, MARIAAAA 🥳🎂 #MaisVocêpic.twitter.com/AF2MjtGJmg — TV Globo 📺 (@tvglobo) July 2, 2024

Ana Maria Braga manda recado para Eliana

A chegada de Eliana à TV Globo animou os colegas de trabalho da apresentadora! Nesta segunda-feira, 1, Ana Maria Braga comentou sobre a nova fase na carreira da amiga de longa data e fez questão de exaltar suas qualidades como profissional.

Durante o 'Mais Você', Tati Machado, finalista do 'Dança dos Famosos', contou detalhes do bate-papo que teve com Eliana, sua futura colega no 'Saia Justa', exibido no GNT. Ao revelar que as duas falaram sobre a Ana Maria, a veterana mandou um recado ao vivo e bem-humorado para a ex-SBT.

"Se falar mal de mim eu bato nela", brincou a loira. E completou: "A gente é amiga há muito mais tempo do que as tratativas dela com a Globo. Ela é simples, tem um coração bondoso. Ela tem vontade de ser e fazer feliz". Se divertindo com a situação, Tati Machado deixou claro que as duas falaram muito bem da apresentadora.

Por fim, a comandante do 'Mais Você' desejou grande sucesso à nova colega de emissora: "Eliana vai arrasar aqui na Globo. Não tenho dúvida. Talento e disposição ela tem. E é claro que essa nossa casa aqui é sua também. E eu estou te esperando", declarou Ana Maria Braga.