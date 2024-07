Dra. Valdenice Balbino vê direito previdenciário como meio de prestar serviço humanizado

Natural do estado de Mato Grosso, a advogada Valdenice Balbino tem em sua trajetória desafios e superações, sempre visando seu principal objetivo: estudar direito e seguir carreira na magistratura.

Após várias mudanças, que incluíram passagens por Goiás, Minas Gerais e Pará, concluiu sua formação em 2013 e, já no ano seguinte, fundou seu escritório. “Valorizo o ambiente familiar e colaborativo, incentivando o crescimento profissional dos colaboradores, muitos dos quais ainda estão cursando a faculdade”, revela.

Desde então, sua paixão pela área previdenciária se consolidou, com um foco especial em benefícios e aposentadorias rurais. “Tenho orgulho de minhas raízes. Vejo no trabalho com comunidades rurais uma forma de retribuir e ajudar aqueles que, como meus pais, enfrentam muitas dificuldades. Com a minha equipe, composta por 11 pessoas, oferecemos um atendimento humanizado, que vai além das questões jurídicas. Meu marido sempre busca os clientes ribeirinhos, quando chegam no porto para realizar os procedimentos (perícia e/ou audiências ) oferecendo comida, abrigo e todo o suporte necessário para garantir que tenham acesso aos seus direitos", conta.

O foco é continuar expandindo seus serviços, com um olhar especial para o direito ambiental, área que pretende inserir no escritório. Também sonha um dia se aposentar, deixando um legado de empatia e justiça. "Construí uma casa com acesso para cadeirantes para receber a todos. Muitas pessoas não têm dinheiro para comer, nem onde ficar. Quero que se sintam acolhidos e valorizados", finaliza.



Telefone: (93) 99228-7872

E-mail: valdenicebalbino@gmail.com