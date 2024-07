André Valadão ganha destaque entre fiéis do Brasil e do mundo

Se você foi marcado por canções como Pela Fé, Abraça-me, Teu Amor Não Falha, é leitor da Bíblia Fé ou já ouviu o jargão “cê né crente não”, você foi alcançado pelas palavras do pastor André Valadão, através de suas abordagens do evangelho e amor de Cristo.

Líder espiritual, construiu também seu legado de sucesso na música gospel. Através de sua trajetória, inspira pessoas em todo País e no mundo. “Nos últimos anos alcancei reconhecimento mundial por meio de minhas redes sociais, onde possuo mais de 13 milhões de seguidores e mais de 9.5 milhões de curtidas no TikTok. No Instagram, as caixas de perguntas fizeram sucesso. Lá respondo de forma direta e bem humorada. Esse engajamento popularizou o jargão ‘cê né crente não’, que uso para descrever situações e acontecimentos que não estão conforme a bíblia”, conta.

Natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, filho de Márcio e Renata Valadão, irmão de Ana Paula e Mariana, ambas cantoras, ele é pastor e líder na Igreja Lagoinha Global, pastor sênior na Lagoinha Orlando Church, compositor, multi-instrumentista, escritor, empreendedor, casado com Cassiane Valadão e pai de Lorenzo, Vitório e Angel.

Carreira

Com mais de 23 anos na música, viajou em turnê por mais de 1.5 mil cidades do Brasil. Também esteve em locais como Japão, Inglaterra, Portugal, Espanha, Estados Unidos e Canadá.

Possui 238 milhões de visualizações nas plataformas de streaming e quase um milhão de inscritos YouTube. No Spotify, são mais de 437 mil ouvintes mensais, ultrapassando a marca de 61 milhões de plays. Tem duas indicações ao Grammy Latino, recebendo premiações no segmento, tais como Troféu Talento e Troféu Promessas.

Gravou 16 CDs e oito DVDs, além de participar de trabalhos de outros artistas nacionais e internacionais. Destaque para os álbuns Milagres e Unidos, e o CD em espanhol Fortaleza, grande sucesso no Brasil, América Latina, Estados Unidos e Espanha.

Primeiro a ter uma apresentação gospel na Festa do Peão de Barretos, em 2009, Valadão é responsável pelo lançamento da marca Fé, que partir da estreia do álbum homônimo, tornou-se uma das marcas mais conhecidas do Brasil em artigos e vestuário cristão.

Em parceria com a Geográfica Editora lançou a Bíblia Fé, com estudos relacionados ao tema, sendo finalista do Prêmio de Excelência Gráfica Fernando Bini. Outras obras de sua autoria são É Pecado ou Não É?, Devocional Diário Todo Dia, Faça Sua Pergunta e Sem Censura.