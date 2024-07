Gabriel Brito atinge mais de 500 milhões de streamings nas plataformas de música

O cantor e compositor de música cristã Gabriel Brito vem se destacando no cenário gospel nacional. Nascido em Juazeiro, na Bahia, traz consigo uma rica herança cultural do Nordeste.

“Conquistei um público fiel através do meu canal no YouTube com meus covers. Vi uma oportunidade e iniciei um projeto autoral. Com isso ganhei destaque, resultando em várias certificações pela Associação Brasileira da Música Independente e a gravadora Warner Music”, relata.

Entre suas conquistas, estão o disco de platina duplo, com Minha Calmaria, em parceria com André e Felipe, além de dois discos de platina com O Tamanho da Tua Dor e Não Adoro por Sinais. Sua versão de Grande é o Senhor e a canção Mais do Que Sou, com Jhonas Serra, também foram certificadas com disco de ouro.

Seu impacto vai além dos 500 milhões de streamings, mas também ao sentimento que traz. “Meu trabalho é marcado por um compromisso em também abordar questões emocionais, tais como depressão, ansiedade e crises de pânico”, diz.

“O Tamanho da Tua Dor e Minha Calmaria, por exemplo, têm trazido conforto e esperança a muitos, com diversos testemunhos de ouvintes, que encontraram forças para superar momentos difíceis. Busco ser uma figura inspiradora, tanto pela minha trajetória e testemunho, quanto pelo impacto positivo nos outros. Me dedico a criar músicas que oferecem suporte”, finaliza.