Jennifer Lopez volta a usar aliança em meio a rumores de separação

Em meio a rumores sobre uma suposta crise no casamento de Jennifer Lopez e Ben Affleck, a artista foi vista com a aliança de casamento novamente

Rumores de que Jennifer Lopez e Ben Affleckestariam passando por uma crise no casamento se tornaram comuns na web recentemente, com o artistas abandonando o uso da aliança em algumas ocasiões. No entanto, a atriz foi vista durante um passeio com o anel dado por Affleck durante o casamento deles, que aconteceu em julho, após os dois reatarem um romance de 20 anos, que começou no início dos anos 2000.

Jennifer foi clicada em uma loja de plantas na cidade de Nova York. A artista comprava mudas de rosas quando o paparazzo fez as fotos. Ainda que usasse a peça, em seus cliques mais recentes para o Instagram, J-Lo dispensou o uso da joia, que chama a atenção pelo tamanho do diamante que carrega.

Rumores do fim do casamento

Os boatos do fim do casal se intensificaram em decorrência de uma série de fatores, como a ausência de Affleck ao lado da esposa durante o Met Gala e a promoção do novo filme da estrela, Atlas. Além disso, o casal colocou a casa em que viviam desde o casamento à venda, enquanto fontes apontavam que os dois não queriam se divorciar, mas precisavam seguir por caminhos diferentes, dando um tempo na relação.

“No momento, eles estão apenas seguindo caminhos diferentes, eles começaram o relacionamento com muita esperança de que as coisas pudessem melhorar, mas isso não aconteceu”, revelou uma pessoa próxima ao casal em entrevista ao Entertainment Tonight, pontuando também que a separação não foi oficializada por enquanto.

Vivendo suspostamente separados, a imprensa internacional apontou que Ben Affleck estaria morando em uma casa próxima da casa em que a ex-mulher Jennifer Garner para ficar mais perto dos filho. O antigo casal tem três herdeiros, são eles: Violet, de 18 anos, Fin, de 15 anos, e o caçula Samuel, de 12 anos.