Jennifer Lopez e Ben Affleck tomam decisão drástica sobre casamento, diz site

Acabou? Jennifer Lopez e Ben Affleck teriam tomado decisão radical sobre o relacionamento em meio aos rumores de divórcio

Jennifer Lopez e Ben Affleck tomaram uma decisão drástica sobre seu casamento, segundo informações do site americano Entertainment Tonight. Em meio a rumores de divórcio, o casal teria optado por uma mudança radical em seu relacionamento e estariam morando em casas separadas, apesar de seguirem casados.

Segundo o portal, JLo e Affleck não tinham a intenção de se divorciar, mas decidiram seguir caminhos diferentes e optaram por morar separados por um tempo, levando vidas individuais antes de retomarem a convivência. No entanto, a decisão não se mostrou a melhor, e o casamento continua na corda bamba.

“No momento, eles estão apenas seguindo caminhos diferentes, eles começaram o relacionamento com muita esperança de que as coisas pudessem melhorar, mas isso não aconteceu”, uma fonte teria revelado ao tabloide americano. Eles ainda destacaram que o ator e a cantora “levam vidas separadas”, mas “não oficializaram a separação”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jennifer Lopez (@jlo)

Vale lembrar que os rumores de separação circulam há meses. Inclusive, especulações sugerem que o ator teria deixado a mansão onde morava com a esposa e se mudado para o mesmo quarteirão de sua ex-mulher, Jennifer Garner, para estar mais perto de seus três filhos: Violet, que tem 18 anos, Fin, de 15, e o caçula Samuel, de 12.

Segundo a Hello Magazine, isso facilitaria a dinâmica familiar, já que o astro de cinema estaria a poucos minutos dos seus filhos e poderia encontrá-los até mesmo com uma ‘caminhada. No entanto, a mudança veio à tona justamente em meio aos rumores e alimentou as especulações de uma crise em seu atual casamento com JLO.

De acordo com fontes da revista Life & Style, apesar da ótima conexão entre a cantora e o ator, eles ‘simplesmente não conseguem fazer o relacionamento funcionar.’ Em 2004, Jennifer e Ben terminaram o noivado poucos dias antes do casamento devido à ‘pressão da fama’. Agora, apesar de se amarem muito, eles enfrentam muitas diferenças.

Até o momento, eles não se pronunciaram oficialmente sobre o assunto, mas durante uma coletiva de imprensa, um jornalista decidiu questionar a estrela sobre os rumores: “Seu divórcio de Ben Affleck é real? Qual é a verdade da situação?", disse. Jeniffer rebateu: “Você é melhor do que isso", ela disparou e baniu novas perguntas sobre seu casamento.

Jennifer Lopez e Ben Affleck preparam venda de mansão milionária:

Jennifer Lopez e Ben Affleck estariam planejando a venda da mansão na qual moravam em Beverly Hills, na Califórnia, EUA. Em meio a rumores de que o relacionamento estaria em crise, novas fotos indicam que a dupla estaria se preparando para se desfazer do imovel milionário que compraram juntos; entenda o motivo das especulações.