Ben Affleck aluga mansão perto da ex após boatos de divórcio com Jennifer Lopez

Em meio a rumores de divórcio com Jennifer Lopez, Ben Affleck teria alugado imóvel milionário próximo à sua ex-mulher, afirma revista

Em meio a rumores de divórcio com Jennifer Lopez, Ben Affleck teria tomado uma decisão para ficar mais próximo de sua ex-mulher, Jennifer Garner, e de seus filhos. Segundo a Hello Magazine, o ator alugou uma mansão avaliada em aproximadamente meio milhão de reais a apenas duas quadras da casa da atriz em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Para quem não acompanhou, Affleck e Garner foram casados por 10 anos e têm três filhos juntos: Violet, que tem 18 anos, Fin, de 15, e o caçula Samuel, de 12. Eles se divorciaram devido ao alcoolismo do ator, mas mantêm uma relação amigável em prol dos filhos. Por isso, Ben estaria se mudando para ficar mais perto da ex-mulher e das crianças.

Segundo a revista, isso facilitaria a dinâmica familiar, já que o astro de cinema estaria a poucos minutos dos seus filhos e poderia encontrá-los até mesmo com uma ‘caminhada leve’. No entanto, a mudança veio à tona justamente em meio aos rumores e alimentou as especulações de uma crise em seu atual casamento com a atriz e cantora Jennifer Lopez.

Segundo fontes da revista Life & Style, apesar do amor e da ótima conexão entre a cantora e o ator, eles ‘simplesmente não conseguem fazer o relacionamento funcionar.’ No passado, Jennifer e Ben terminaram o noivado poucos dias antes do casamento devido à ‘pressão da fama’. Agora, o motivo do término parece ser diferente.

"Eles estão prontos para o divórcio e, desta vez, Ben não é o culpado. Eles nunca vão parar de se amar, mas ela não pode controlar ele, e ele não pode mudar ela. Não teria como durar”, disse a fonte da revista. Já de acordo com a Us Weekly, o ator deixou a casa que divide com a esposa “há várias semanas”. Além disso, ele foi visto sem aliança.

Até o momento, Ben e JLo não se pronunciaram oficialmente sobre o assunto, mas durante uma coletiva de imprensa, um jornalista decidiu questionar a estrela sobre os rumores: “Seu divórcio de Ben Affleck é real? Qual é a verdade da situação?", disse. Jeniffer deu risada da pergunta e rebateu: “Você é melhor do que isso", ela disparou.

Ex de Ben Affleck está ajudando Jennifer Lopez a salvar casamento:

Jennifer Lopez recorreu a ajuda de Jennifer Garner, a ex-mulher de Ben Affleck, para tentar salvar seu casamento com o ator. Segundo o jornal The Daily Mail, a cantora e a atriz têm medo de que Ben tenha uma recaída - já que ele foi internado mais de uma vez em clínicas de reabilitação devido a problemas com o álcool.

Segundo a publicação, a estrela de ‘De Repente 30’, que tem três filhos com Ben, quer que ele continue casado, não só porque acredita no relacionamento dele com JLo, como porque saber que a cantora é das poucas pessoas que têm capacidade de ajudar astro de Hollywood a não retornar aos velhos hábitos; saiba mais detalhes.