Samara Felippo comove com homenagem no aniversário da filha mais velha

"Não vou deixar que te calem", disse a atriz Samara Felippo ao comemorar o aniversário de 15 anos da filha mais velha, Alícia

Alícia, a filha mais velha da atriz Samara Felippo, completou 15 anos de vida nesta terça-feira, 25, e ganhou uma bela homenagem da mamãe na internet. No feed do Instagram, a atriz postou um vídeo com vários momentos da vida da herdeira e escreveu uma comovente homenagem para ela.

"Filha, a gente não nasce sabendo ser mãe, meu amor. Tento ser a mãe possível. Essa Samara que você conhece. E quero que você seja inteira sem precisar agradar ninguém, em toda nossa essência e liberdade. E você é! Tem sido e que seja cada vez mais. É assim que sigo ao te lado sempre e pra sempre. Te ensinando a se reconhecer gigantona. Maravilhosa", iniciou o texto.

E seguiu: "Que desobedeça, que questione e que não tenha medo de ser quem você sonha em se tornar. E não vou deixar, pelo menos sigo lutando, que te calem, que te coloquem pra baixo, que te façam se sentir menos do que a grandiosidade que você é. Doce, engraçada, sensível, organizada, responsável, um pouco implicante, focada e minha atleta agora."

Samara completou o texto prometendo que a filha terá uma festa de aniversário linda. "Te crio com todo meu amor há 15 anos, completinhos hoje. E que orgulho eu tenho em ser tua mãe. Te amo tanto, tanto, que chega a doer aqui no peito. Feliz aniversario, minha debutante!!! Sua festa será linda, eu te prometo!!!", finalizou.

Nos comentários, os fãs da atriz parabenizaram Alícia. "Coisa mais linda! Viva Alícia", disse um seguidor. "É lindo o amor de mãe! Parabéns pra ela! E pra você que nasceu mãe há 15 anos!", escreveu outra. "Parabéns, Alícia! Muitas felicidades pra você", falou uma terceira.

Samara Felippo fala sobre racismo contra filha na escola

A atriz Samara Felippo falou abertamente a respeito do ataque racista sofrido por sua filha mais velha. O episódio ocorreu em uma escola em São Paulo, onde a herdeira da artista estuda. Emocionada, a famosa participou do 'Fantástico', da Globo, e detalhou o ocorrido.

"Cheguei em casa e vi a Alicia debruçada na mesa, tendo que refazer cada linha [do trabalho]. Ela chorava compulsivamente porque estragaram o trabalho dela. É impossível não sentir raiva, nenhuma mãe quer. Arrancaram todas as páginas de um trabalho que ela fez, dentro do caderno dela tinha uma frase cunho racista gravíssimo. Não estou aqui para apedrejar a escola. A ação que eles tomaram foi importante, mas ainda é um projeto antirracista falho", declarou. Saiba mais!