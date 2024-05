Jennifer Lopez dá resposta afiada ao ser questionada sobre divórcio com Ben Affleck

Acabou? Jennifer Lopez surpreende ao dar resposta atravessada sobre suposta separação com Ben Affleck em coletiva de imprensa

Na última quarta-feira, 22, Jennifer Lopez participou de uma coletiva de imprensa para falar sobre seu novo projeto, o filme 'Atlas', da Netflix. No entanto, os holofotes rapidamente se voltaram para os rumores envolvendo sua vida pessoal e a atriz deu uma resposta afiada ao ser questionada por um jornalista sobre o suposto divórcio com Ben Affleck.

Para quem não acompanhou, JLo e Ben enfrentam novos rumores de separação na imprensa internacional nas últimas semanas. Inclusive, o astro foi flagrado sem aliança em meio aos boatos. Por isso, um jornalista decidiu encarar de frente e questionar a estrela sobre os rumores: “Seu divórcio de Ben Affleck é real? Qual é a verdade da situação?", perguntou.

Apesar de desviar do assunto, Jeniffer deu risada da pergunta. Seu colega de elenco, Simu Liu, assumiu a situação e também tentou contornar o tema: "Certo, nós não vamos fazer isso. Muito obrigado. Nós realmente agradecemos muito. Não traga essa energia, por favor”, disse o ator, enquanto a atriz parecia constrangida com o questionamento.

No entanto, Lopez surpreendeu ao dar uma resposta atravessada para o jornalista: “Você é melhor do que isso", ela disparou. Em sequência, Simu continuou a destacar o trabalho da colega: “Gostaria de acrescentar que Jen é a produtora desse filme. E a razão pela qual eu estou aqui, que Sterling K. Brown e eu estamos aqui, é porque Jen se importa”, disse.

“E Jennifer se importa com coisas, como representatividade e diversidade. E ela é a chefona”, o ator desviou do assunto e exaltou a famosa. Vale lembrar que Jennifer e Ben reataram o relacionamento em abril de 2021 e se casaram no ano seguinte, depois de viverem um noivado bastante conturbado em 2004. Agora, eles enfrentam rumores novamente.

Segundo fontes da revista Life & Style, apesar do amor e da ótima conexão entre a cantora e o ator, eles ‘simplesmente não conseguem fazer o relacionamento funcionar.’ No passado, Jennifer e Ben terminaram o noivado poucos dias antes do casamento devido à ‘pressão da fama’. Agora, o motivo do término parece ser diferente.

"Eles estão prontos para o divórcio e, desta vez, Ben não é o culpado. Eles nunca vão parar de se amar, mas ela não pode controlar ele, e ele não pode mudar ela. Não teria como durar”, disse a fonte da revista. Já de acordo com a Us Weekly, o ator deixou a casa que divide com a esposa “há várias semanas” e as especulações ganharam forças depois que ele apareceu sem aliança.

