Belo anuncia documentário sobre vida pessoal no Globoplay: "Todas as histórias da minha vida"

Em entrevista recente, Belo anunciou que um documentário sobre sua vida pessoal está sendo produzido pelo Globoplay; confira os detalhes

Aos 50 anos, Belo está vivenciando uma renovação em sua carreira e está pronto para apresentar essa nova fase aos fãs. Somando 31 anos de carreira, o músico relembrará sua jornada em um documentário que será lançado pelo Globoplay, abordando tanto a vida profissional quanto pessoal. O pagodeiro está solteiro desde o término de seu casamento com a musa fitness, Gracyanne Barbosa.

Em entrevista ao colunista Leo Dias, transmitida pelo Fofocalizando nesta segunda-feira, 24, o cantor compartilhou que a atração chegará à plataforma em novembro deste ano. "E vão ter todas as histórias da minha vida. Vai se chamar Indestrutível", destacou.

Atualmente em turnê pelo Brasil com seu show solo e a apresentação comemorativa de 30 anos do Soweto, ele compartilhou que revisitou o passado para produzir o documentário. "Ali tem histórias da minha carreira e da minha vida pessoal. Mistura tudo! A gente tem de falar de prisão, da Viviane Araújo, da Gracyanne", disse ele.

Ainda no bate-papo, ele ressaltou que não vai esconder nada do público. "Vou falar de toda minha história, desde que era pequenininho, quando ganhei meu primeiro instrumento, até os dias de hoje! Não vai ser chapa branca", finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

Belo relembra período na prisão

O cantor Belo completou 50 anos de idade em abril deste ano e relembrou uma das fases mais difíceis de sua vida. Ele foi preso em 2004 pela acusação de tráfico de drogas e ficou detido por 3 anos e 8 meses. Agora, muitos anos depois, ele relembrou de onde tirou forças para se reerguer e seguir com a carreira.

"Dei um beijo no capeta, lá no inferno, e voltei. Foi um momento, triste, mas tive que passar por isso. Deus me reergueu", disse ele ao site Gshow.

E completou sobre a importância de sua música nesta fase. "Ouvir minhas músicas na rádio foi o que me fez não desistir da carreira diante de uma dificuldade tão grande. Não estava no jogo de corpo presente, mas a minha imagem estava ali, mesmo que fosse nas páginas policiais, de modo ruim", afirmou.