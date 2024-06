MC Mirella alerta convidados sobre as regras de sua festa: 'Não pode tirar foto’

MC Mirella vai comemorar seu aniversário com uma grande festa nesta segunda-feira, 24, para celebrar os 26 anos que completou recentemente

MC Mirella completou 26 anos recentemente e vai celebrar o marco nesta segunda-feira, 24, um festão de aniversário com um time de celebridades. Porém, para participar da celebração, os convidados deverão seguir algumas regras determinadas pela funkeira, que os aconselhou a não pedir por fotos com os artistas que estarão na festa para evitar situações chatas com os seguranças da festa.

"Já vou avisar aqui que não pode ficar tirando foto com os artistas ou ficar tietando na festa. É para curtir, então vai curtir o seu rolê! Deixem as pessoas curtirem a festa. Depois, no final, se a pessoa quiser e não incomodar, aí sim pode tirar. Espero a compreensão de vocês", alertou a cantora.

Mirella ainda pontuou que os seguranças foram instruídos a chamar a atenção dos convidados que descumprirem a regra. Se um convidado for visto pedindo por fotos com as celebridades do evento, será pedido para que ele desligue o celular ou que cubra a câmera: "Não vou pegar o celular. Pode levar o celular, mas não fiquem tietando", ressaltou.

A cantora pediu pela compreensão dos amigos e familiares que convidou, para que o evento seja tranquilo, e disse que entende que é difícil manter a postura diante de um ídolo: "Não quero ficar chamando a atenção de ninguém e não é por mal, mas é que se acontece isso os artistas podem querer ir embora, porque não conseguem curtir", explicou ela.

MC Mirella celebra 5 meses de sua filha com Dynho Alves

MC Mirella e o dançarino Dynho Alves comemoram os 5 meses de sua filha, a pequena Serena. Em seu perfil oficial do Instagram, a família apareceu reunida vestindo pijama de unicórnios, que foi o tema da comemoração. A festa contou com balões em cores pastéis, além de um grande unicórnio como mesa do bolo. O local ainda foi decorado com vários flores, docinhos e pequenas esculturas super fofas.

Nos cliques, Mirella, Serena e Dynho posaram entre abraços e beijinhos para as câmeras. Na legenda da publicação, a bebê ganhou uma linda declaração de mesversário.