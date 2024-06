Biel Azevedo, de Chocolate com Pimenta, revela afastamento de Kayky Brito: ‘Lados distintos’

Em entrevista à CARAS Brasil, Biel Azevedo relembra bastidores com Kayky Brito em Chocolate com Pimenta

Lembrado por seu papel como o Fabrício de Chocolate com Pimenta(2003), Biel Azevedo (35), o 'namorado da Bernadete', guarda boas recordações dos bastidores da novela. Sua amizade com Kayky Brito (35), por exemplo, ganhou força por conta da troca necessária entre ambos para as cenas. No entanto, a relação não vingou após a trama.

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator conta que o tempo afastou os dois e o que poderia ser uma grande amizade ficou nas lembranças. Apesar disso, ele nutre um carinho especial pelo irmão de Sthefany Brito (37), com quem protagonizou cenas divertidas na novela de Walcyr Carrasco (72).

"O Kayky foi muito amigo na época em que trabalhávamos na novela. Me ajudava muito inclusive, com textos antes das gravações, até porque 90% de nossas cenas eram juntas", relembra ele, que recentemente participou de A Grande Conquista.

"A vida nos encaminhou para lados distintos, mas o carinho quando nos encontramos esporadicamente, continua o mesmo. Só elogios ao Kayky, como pessoa e como um grande profissional, que sempre foi", afirma.

De volta ao mundo real após sua participação no reality show da Record, Azevedo quer papéis nas novelas. Em uma entrevista anterior à CARAS Brasil, Mariana, a irmã do ator, afirmou que o principal motivo para a ida do famoso ao confinamento comandado por Rachel Sheherazade (50) foi a visibilidade.

Enquanto o convite não chega, o galã tem se dedicado ao seu trabalho nas redes sociais e apostado cada vez mais em compartilhar sua vida, até então mais reservada. Seguido por mais de 119 mil pessoas, ele ainda colhe frutos do seu personagem em Chocolate com Pimenta.

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE BIEL AZEVEDO: