'Ex de Kayky Brito' na TV, ator embarca em A Grande Conquista de olho na carreira

Em entrevista à CARAS Brasil, Mariana, irmã de Biel Azevedo, conta como descobriu a participação do parente em A Grande Conquista. Ela também revela o principal objetivo do familiar no reality show

Biel Azevedo (35) é um dos 100 confirmados emA Grande Conquista 2, reality show da Record que será apresentado por Rachel Sheherazade (50). O ator, famoso por seu papel como Fabrício de Chocolate com Pimenta(2003), está entrando no jogo para conseguir mais oportunidades na TV. Em entrevista à CARAS Brasil, a cantora Mariana, irmã do artista, conta que ele escondeu da família sua participação até pouco antes de deixar o Rio de Janeiro para se confinado num hotel em São Paulo. Os selecionados vão entrar na Vila na tarde deste domingo, 21.

"O meu irmão trabalha como ator desde que se conhece por gente então eu acho que com certeza tá dentro de uma vontade dele. Não deixa de ser um sonho, ele pode carregar um sonho sempre, independente dele já ter trabalhado muito com isso, eu acho que ele nem reconhece se existe alguma outra coisa que ele gosta tanto como ser ator, ele sempre gostou demais, sempre foi a maior paixão na vida dele então tenho certeza que é uma das metas que ele tem sim. Para ele eu não digo nem meta, mas sim uma vontade grande de trabalhar mais frequentemente como ator", revela.

Na novela escrita por Walcyr Carrasco, Biel viveu o namorado de Bernadete, personagem de Kayky Brito. Recentemente, o ator brincou com fãs nas redes sociais ao relembrar o papel que marca sua carreira até hoje. Em tom bem-humorado, ele se divertiu ao assistir cenas de Fabricio tentando conquistar a filha de Jezebel (Elizabeth Savala).

Fora da TV desde 2002, quando fez uma participação em um episódio da série bíblica Reis como o Pagem de Saul, Biel esperou receber a confirmação da produção de A Grande Conquista para contar sobre o novo desafio para a família.

"O Bial, na verdade, ele deixou tudo pra meio que o último momento, ele tem o jeito dele de agir com as coisas, então antes de ter alguma coisa muito certa, ele esperou um tempo, ficou emanando coisas boas pra tudo dar certo e algumas semanas, bem poucas antes de começar, ele jogou essa informação pra todo mundo", relembra.

"Eu confesso que daqui dois dias eu já tô morrendo de saudade dele porque a gente é muito grudado, a gente não é gêmeo, [são] seis anos de diferença, ele é mais velho, mas ao mesmo tempo, assim, parece que era pra nós sermos irmãos gêmeos, porque parece que a gente sente quando o outro tá precisando de ajuda, quando o outro tá em apuros ou vibra pela felicidade alheia, a gente tem uma conexão muito forte de irmão", afirma.

No que depender da família e amigos, Azevedo tem torcida garantida. Ele entra na Vila para disputar uma das 20 vagas disponíveis para a Mansão do reality. Antes disso, terá que encarar os perrengues da convivência, provas e votações do público. Mariana não esconde ansiedade para a estreia do irmão em A Grande Conquista.

"Quando ele me contou eu fiquei super feliz, mas ele quis ter o momento dele pra tudo dar certo, depois de contar pra todo mundo, todo mundo tá vibrando. Todo mundo aqui em casa, os amigos, a gente tá torcendo, nossa, eu tô ansiosa, socorro", finaliza.