Rachel Sheherazade revela como concilia reality e os filhos: ‘Não vou abdicar nunca’

Nova apresentadora de A Grande Conquista, Rachel Sheherazade abre o jogo em entrevista À CARAS Brasil sobre a rotina do novo reality show da Record e a vida como mãe de dois adolescentes

Rachel Sheherazade (50) se prepara para encarar o maior desafio da carreira: apresentar um reality show e se consolidar no entretenimento. Famosa por serviços prestados ao telejornalismo no SBT, ela chamou a atenção da Record após protagonizar a 15ª temporada de A Fazenda, em que acabou sendo expulsa por brigar e encostar no rosto de Jenny Miranda.

Aos 50 anos e cheia de vontade para retornar à TV no comando de um produto, a apresentadora revela à CARAS Brasil como concilia a rotina intensa de gravações com a vida de mãe de dois adolescentes, Clara (17) e Gabriel (15), frutos do seu antigo casamento com o corretor de imóveis Rodrigo Porto.

"A maternidade é um trabalho que não vou abdicar nunca. Os filhos vão crescer, vão ser donos das suas próprias vidas e a gente vai tá lá dando suporte sempre pra eles. Os meus filhos são adolescentes, estou aqui [trabalhando no reality A Grande Conquista] enquanto eles estão na escola, então estou me preparando [para o programa] no momento em que eles também estão nas suas atividades", conta.

Focada no novo trabalho, Rachel tem feito aulas de teatro para causar impacto em seu retorno à TV após quase três anos. A jornalista tem a missão de consolidar o formato original da Record que está em seu segundo ano e começa a ser exibido nesta segunda-feira, 22, a partir das 22h45 (horário de Brasília).

"Tem sido uma preparação de corpo e alma, tenho feito aulas com uma professora de teatro, os pilotos, as gravações com toda a equipe aqui em Itapecerica da Serra, então tem sido pra mim um momento de amadurecimento pessoal também. Estou aprendendo a ser uma apresentadora de entretenimento, mas tem sido um crescimento pessoal e um reencontro com a TV", afirma.

A Grande Conquista marca a entrada de Rachel Sheherazade no entretenimento. A comunicadora ganhou fama nacional e chamou a atenção do SBT em 2011 após viralizar na internet com críticas ao carnaval na Paraíba em um telejornal local de uma afiliada da emissora. Contratada por Silvio Santos, ela comandou o SBT Brasil até 2020.

"É um renascer com a televisão porque passei dois anos e sete meses fora e estou voltando com muita fé, muita alegria, com muita garra, vontade de dar certo e humildade também porque apesar de ser uma veterana na televisão e nos telejornais eu sou apenas uma iniciante no entretenimento. Conto com a paciência de vocês", conclui.