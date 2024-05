Filho de Luana Piovani e Pedro Scooby passa em teste pra ser jogador de futebol

Morando com o pai no Brasil, filho de Luana Piovani e Pedro Scooby vence campeonato esportivo e pode se tornar promessa do futebol

Morando atualmente com o pai no Brasil, Dom, o filho mais velho de Luana Piovani e Pedro Scooby, está radiante com suas novas conquistas! Na última quarta-feira, 1, o surfista usou as redes sociais para revelar que o herdeiro não apenas entrou no pódio de um campeonato de skate, mas também passou em um teste para se tornar um jogador de futebol.

Através de suas redes sociais, Pedro compartilhou que seu filho, que está com 12 anos, está se adaptando bem à mudança e parece estar seguindo seus passos no esporte. Depois de um longo período sem praticar skate, Dom decidiu retomar o hábito e conquistou o terceiro lugar em um campeonato regional.

“Ele voltou a andar de skate, depois de um ano e pouco sem encostar no skate, e estava numa felicidade absurda. Foi competir hoje no estadual, ficou em terceiro lugar. Ele está super feliz”, o surfista comemorou e ainda detalhou o processo pelo qual o filho está passando para se tornar uma potencial promessa no futebol brasileiro.

“Uma outra paixão dele é o futebol e ontem ele fez teste pro Boa Vista. Pra quem não sabe, é um clube do Rio de Janeiro, ele fez teste para categoria de base e ele passou. E ele foi me contar todo orgulhoso: 'papai, passei o teste'. Ele tá amarradão!", o ex-participante do Big Brother Brasil se derreteu pela conquista do primogênito.

Por fim, Scooby contou que Dom recebe elogios por onde passa: "Todo lugar que eu chego, enquanto ele tá fazendo as atividades, todo mundo vem conversar comigo e fala: 'teu filho é um amor, cara, teu filho é muita gente boa, tem um caráter incrível, educado e tudo mais'. Tô muito feliz", disse orgulhoso do herdeiro.

Vale lembrar que, além de Dom, Pedro Scooby também é pai dos gêmeos Ben e Liz, que estão com oito anos e atualmente vivem com a mãe, Luana Piovani, em Portugal. Além disso, ele é pai da pequena Aurora, de apenas um aninho, fruto de seu atual casamento com a modelo e influenciadora digital Cintia Dicker.

Luana Piovani desabafou sobre mudança do filho:

Em entrevista a um programa de TV português, Luana Piovani revelou que sua relação com o herdeiro estava sendo conflituosa e que pensou bastante antes de autorizá-lo a se mudar para o Brasil. De acordo com ela, Dom a culpa pela ausência do pai, Pedro Scooby. Além disso, ela contou que a decisão foi muito dolorosa: 'Eu realmente sangrava'; confira o desabafo.