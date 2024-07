Fernanda Vasconcellos mostra detalhes do batizado do filho com Cássio Reis

A atriz Fernanda Vasconcellos compartilhou detalhes da comemoração do batizado de seu filho, Romeo, de 2 anos, com o ator Cássio Reis

A atriz Fernanda Vasconcellos encantou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 04, ao compartilhar detalhes da comemoração do batizado de seu filho, Romeo, de 2 anos, com o ator Cássio Reis. Em uma publicação feita no Instagram de ambos perfis, o casal postou momentos especiais da cerimônia.

"No batismo, a criança inicia sua jornada de fé, tornando-se um filho de Deus, um discípulo de Cristo, recebendo o Espírito Santo, fortalecendo a vida e a purificação espiritual", escreveu o ator na legenda. O evento contou com a presença da família dos atores. As fotos foram tiradas pelo fotógrafo Felipe Lourenço.

"Deus abençoe imensamente seu filhinho Cássio!!! Antes ele era criatura de Deus, com o batismo tornou se filho amado de Deus!", disse um internauta nos comentários. "Muito feliz pelo batizado do Romeo. Momento único!! Que a vida dele seja cheinha de Bençãos!", escreveu outra. "Que o Romeu seja um ponto de luz no mundo, que o Senhor conceda a Graça de ser luz, ser imagem e semelhança de Cristo, por onde ele passar que todos vejam o agir de Deus. Assim seja!", desejou uma terceira.

Fernanda Vasconcellos mostra fotos do aniversário do filho

No último domingo, 30, Fernanda Vasconcellos encantou seus seguidores ao compartilhar detalhes da festa de aniversário de seu filho com o ator Cássio Reis, o pequeno Romeo, que completou seus dois anos aninhos. Em seu Instagram, a atriz dividiu alguns dos momentos mais especiais e também mostrou a decoração da celebração.

Ela e o marido organizaram uma celebração intimista, porém luxuosa, para o filho. O tema da festinha foi inspirado nos gostos do menino, que gosta de animais e caminhões. Além disso, os pais contrataram um pula-pula cheio de balões e uma bolha de bexigas para a alegria dos pequenos.

"Romeo é uma criança que gosta de explorar o mundo ao redor e viver aventuras fatásticas. Assim celebramos seus 2 anos, cercado da família, amigos, profissionais que fazem uma festa ser muito inesquecível e muita diversão. Foi um dia feliz e nossos corações agradecem. Romeo, Fernanda e Cássio", escreveu o marido da atriz na legenda das fotos.

