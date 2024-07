Veja a foto do bolo de aniversário do filho de Fernanda Vasconcellos

O filho de Fernanda Vasconcellos e Cassio Reis, Romeu, completou dois anos de vida e ganhou um festão dos pais com tema original

Nesta segunda-feira (2), a atriz Fernanda Vasconcellos celebrou os 2 anos de Romeu, seu filho com Cássio Reis. O casal promoveu uma grande festa para o pequeno com um bolo grandioso, assim como o ambiente que foi decorado e inspirado pelas características únicas do filho do casal. Segundo o pai, o menino é muito curioso a respeito de tudo e vive com fantasia nas experiências proporcionadas a ele.

"Romeo é uma criança que gosta de explorar o mundo ao redor e viver aventuras fatásticas. Assim celebramos seus 2 anos, cercado da família, amigos, profissionais que fazem uma festa ser muito inesquecível e muita diversão. Foi um dia feliz e nossos corações agradecem. Romeo, Fernanda e Cássio", escreveu o marido da atriz .

O bolo do menino teve três andares e uma série de decorações em cima dele, como pequenas árvores, ursinhos, guaxinins e, a mais inusitada delas, um caminhão de coleta de lixo com um bonequinho personalizado com características do aniversariante. Em outros elementos da decoração, os pais apostaram nas cores verde, amarelo e azul, e deram velas aromatizadas como lembrancinha dos convidados.

Fernanda Vasconcellos fala sobre afastamento das telas

Neste ano, Fernanda cedeu uma entrevista a Heloísa Tolipan, e falou sobre a possibilidade de voltar para as novelas, já que deixou de aparecer nas telas há cerca de oito anos. A atriz garantiu que ainda tem apreço pela vida na atuação, mas não sabe ao certo de terá projetos para o futuro por lá. Além disso, a artista disse que as artes cênicas não é uma prioridade no momento e revelou o porquê.

"A maturidade traz o luto de algumas certezas que temos, por isso, quero aproveitar mais a vida, minha família e os meus pais. Estou ganhando também a liberdade de querer ou não pertencer. As prioridades mudam e isso tem sido positivo pra mim", disse ela na ocasião.