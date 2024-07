Juliette revela que namoro com Kaique Cerveny começou com uma aposta

Nas redes sociais, Juliette e Kaique Cerveny se divertiram ao relembrar o começo da história do casal nesta quinta-feira, 04

Na tarde desta quinta-feira, 04, Juliette e o namorado, Kaique Cerveny, se divertiram ao compartilhar com os seguidores da ex-BBB como se conheceram e começaram o relacionamento. Nos Stories do Instagram da cantora, Kaique disse que, na época da Copa do Mundo de 2020, inventou uma aposta baseada no resultado de um jogo para conseguir ver a futura namorada, já que eles não tinham se encontrado pessoalmente ainda, apenas trocado mensagens.

"Eu respondi um Storie seu falando assim: 'Vamos apostar que o Brasil vai ganhar de, sei lá, era 3 a 1. Ai você nem falou: 'Vamos'. Você falou: 'Valendo o que?'. Ai eu falei: 'Se eu ganhar a gente se conhece'", começou Kaique. "Pessoalmente. Já tinha papo antes", adicionou a influencer. "Ai você falou: 'E se eu ganhar'. Ai eu falei: 'A gente se conhece também'. Ai eu ganhei", relembrou o atleta ao cair na gargalhada.

Então, Juliette contou que, viajou até Brasília, onde o namorado mora, e as coisas não saíram como planejado: "Aí na hora de pagar a aposta, eu fui em Brasília e tu o que?", perguntou ao namorado. "Aquele dia eu tinha treinado muito, tava muito cansado, eram dez e meia da noite. Já era o horário que eu tava na cama. Aí você falou: 'Vamos fazer alguma coisa?'. E eu falei: 'Poxa vida, estou muito cansado, treino hoje foi muito pesado'".

"Aí ele levou um gelo. Você falou: 'Aí, treinei agora, vamos fazer alguma coisa amanhã'. Ai pronto, depois de quanto tempo eu te respondi?", brincou Juliette. "Aí meu amigo, deu uns três, quatro meses", lembrou Kaique.

"Como é que o cara ousa dizer: 'Vamos deixar para amanhã?'. Passei quatro meses sem responder", defendeu Juliette. "Todo dia, a partir daquele dia, eu respondia seus Stories", disse o crossfiteiro. "Nunca mais respondi, fiquei com raiva", rebateu a ex-BBB.

Para finalizar, Juliette contou como voltou atrás: "Enfim, resumindo a história: depois de uns quatro meses eu falei assim: 'Rapaz, e aquele cara tão gato? Eu acho que eu vou responder'. Deixei o orgulho de lado e disse: 'Seguinte, estou falando novamente, é pegar ou largar. Venha agora para o Rio de Janeiro'. Ele disse: 'Estou indo'. Felizes para sempre. Menino chegou mais rápido que um foguete".

"Lembro até hoje como é que foi", complementou Kaique. "É assim, porque se tu tivesse dito: 'Amanhã'. Eram seis meses ou então nunca mais. E, na verdade era pra ser só uma paquerinha, né amor? Ai acabou que apegou", revelou Juliette. "Acontece", finalizou o atleta.