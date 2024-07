Compadre Washington encanta ao apresentar o sétimo neto, Joaquim

Compadre Washington, do grupo 'É o Tchan', encantou os seguidores ao mostrar que recebeu a visita do seu sétimo neto, Joaquim

Compadre Washington encantou os seguidores das redes sociais na tarde desta quinta-feira, 4, ao apresentar seu sétimo neto, Joaquim. O bebê está com três meses de vida.

Em seu perfil oficial no Instagram, o integrante do grupo 'É o Tchan' postou um vídeo segurando o pequeno e falou sobre a visita especial que recebeu. "Quem veio me visitar? Meu neto, meu novo neto, Joaquim. Ó seu danado, acordou agora. Depois de três meses de nascido, veio me visitar. O danado, vai puxar o avô. Sabe de nada inocente", brincou na gravação.

Já na legenda, o artista se derreteu por Joaquim. "O mais novo integrante da família! Meu sétimo neto Joaquim, o danado", escreveu ele, recebendo o carinho dos fãs nos comentários. "Lindo", disse uma seguidora. "Parabéns, muito lindo seu neto", escreveu outra. "Que Jesus abençoe sempre você e sua família", falou uma fã.

Vale lembrar que Compadre Washington tem 10 filho: Washington Junior, Iramaia, Naiara, Amanda, Tatiane, Lázaro, Ricardo, Luiz Felipe, Alexandre e Ariane.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Compadre Washington (@compadrewashington)

Compadre Washington revela mágoa de Scheila Carvalho

O cantor Compadre Washington rompeu o silêncio e falou sobre a mágoa que tem de Scheila Carvalho, ex-dançarina do grupo 'É o Tchan'. Em entrevista a TV Aratu, filial do SBT em Salvador, na Bahia, o músico não escondeu o ressentimento que sente pela famosa há anos, especialmente após o fim do namoro entre eles, em 2002.

"Não sei por que ela não assume que tivemos um romance, não sei se ela tem vergonha ou porque quando a gente terminou, brigou mesmo. Não falo com ela, detesto ela, não gosto dessa mulher", declarou ele. Para quem não sabe, os dois tiveram um romance entre 1998 e 2002.

De acordo com o cantor, o rompimento definitivo chegou a afetar até os familiares. "Isso tudo porque teve um lance que quando terminamos, ela deixou de falar com minha filha, que adorava ela. Minha família deu atenção a ela quando veio para Salvador e ela fez isso com minha filha [se afastou]. Essa foi minha mágoa maior. A gente terminou e ela esqueceu da minha filha, não falava com ela. Mexeu com a minha família, vai tomar pau", explicou ele. Saiba mais!