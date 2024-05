Compadre Washington revela mágoa de Scheila Carvalho: 'Detesto'

Compadre Washington rompeu o silêncio e falou sobre o fim de seu relacionamento com Scheila Carvalho, ex-dançarina do 'É o Tchan'

O cantor Compadre Washington rompeu o silêncio e falou sobre a mágoa que tem de Scheila Carvalho, ex-dançarina do grupo 'É o Tchan'. Em entrevista a TV Aratu, filial do SBT em Salvador, na Bahia, o músico não escondeu o ressentimento que sente pela famosa há anos, especialmente após o fim do namoro entre eles, em 2002.

Sincero, ele não se esquivou ao ser questionado sobre Scheila. "Não sei por que ela não assume que tivemos um romance, não sei se ela tem vergonha ou porque quando a gente terminou, brigou mesmo. Não falo com ela, detesto ela, não gosto dessa mulher", declarou Compadre Washington.

Para quem não sabe, os dois tiveram um romance entre 1998 e 2002. De acordo com o cantor, o rompimento definitivo chegou a afetar até os familiares. "Isso tudo porque teve um lance que quando terminamos, ela deixou de falar com minha filha, que adorava ela", explicou ele.

E completou: "Minha família deu atenção a ela quando veio para Salvador e ela fez isso com minha filha [se afastou]. Essa foi minha mágoa maior. A gente terminou e ela esqueceu da minha filha, não falava com ela. Mexeu com a minha família, vai tomar pau".

Compadre Washington ainda falou sobre o marido de Scheila Carvalho, o cantor Tony Salles. Entre 2002 e 2006, o artista chegou a integrar o 'É o Tchan'. "Desde que ele começou na banda eu nunca fui com a cara dele e isso não teve nada a ver com Scheila", afirmou.

"Isso foi bem antes e olha que ele tem um parentesco comigo. Para mim, o artista tem que ser original, não gosto de artista que tem marra. E ele é marrento", concluiu o famoso. Vale lembrar que a eterna morena do Tchan deixou o grupo em 2005.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Compadre Washington (@compadrewashington)

Ex-loira do Tchan já expôs atritos com Scheila Carvalho

A ex-loira do 'Tchan', Silmara Miranda, ganhou os holofotes recentemente ao revelar que ficou fora da reunião de 30 anos do grupo depois de conquistar um trabalho na Polícia Rodoviária Federal. Em uma antiga entrevista, ela revisitou sua trajetória na banda e trouxe à tona alguns desentendimentos com dois dos integrantes: Scheila Carvalho e Jacaré.

Discreta sobre sua vida pessoal, Silmara aceitou conversar com o canal da TV Meia Norte sobre sua participação em um dos grupos mais icônicos dos anos 90. Inclusive, a dançarina, que substituiu Sheila Mello por quatro anos, admitiu que existiam pequenos atritos entre os integrantes nos bastidores dos shows, incluindo Scheila.

"É claro que a gente chegou a ter algum tipo de discussão, besteira. Às vezes, uma descia primeiro e ficava esperando na van. A gente ficava chateada, porque uma ficava esperando a outra. Às vezes, troca o figurino: 'Ah, você pegou o figurino'. Coisa besta, e as pessoas ampliam isso de uma forma de achar que era gente era inimiga", ela relembrou os rumores. Confira mais detalhes!