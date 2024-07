Pitty agradece carinho dos fãs após cirurgia de emergência

Pitty usou a sua conta no Instagram para agradecer por todas as mensagens de carinho dos fãs após ser submetida a uma cirurgia de emergência

Nesta quinta-feira, 4, Pitty agradeceu por todas as mensagens de carinho dos fãs após ser submetida a uma cirurgia de emergência. A cantora não divulgou qual procedimento foi realizado.

Em sua conta no Instagram, a famosa posou com um buquê de flores e fez questão de agradecer a preocupação dos seguidores. "Avante, vamos em frente! Obrigada pelas mensagens, amores. Até já", escreveu ela.

Apesar de Pitty não ter divulgado exatamente o que aconteceu, a publicação recebeu inúmeros comentários desejando melhoras para a artista. "Melhoras e fica bem", escreveu um internauta. "Boa recuperação, não vejo a hora de te ver nos palcos de novo", comentou outra. "Te amo viu, se cuida pelo amor de Deus. Que susto", escreveu mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ⚡️PITTY⚡️ (@pitty)

Entenda o caso

A cantora Pitty, de 46 anos, precisou realizar uma cirurgia de emergência e ficará afastada de suas atividades profissionais por dez dias. Sem informar qual procedimento foi realizado, a assessoria da cantora informou que ela seguirá em processo de recuperação e, por isso, três shows da artista foram cancelados.

A informação foi divulgada na terça-feira, 2, pela equipe da cantora por meio do Instagram. "Por recomendação médica, Pitty precisou se submeter a uma pequena cirurgia de emergência e ficará em recuperação por dez dias, o que a impossibilitará de realizar os shows dos dias 04/07 em Volta Redonda/RJ, 05/07 em Sorocaba/SP e 06/07 em Divinópolis/MG", iniciou o texto.

Que complementou, afirmando que o público será avisado assim que as apresentações forem remarcadas: "As produtoras dos eventos informarão oportunamente ao público as eventuais novas datas desses shows. Lamentamos os cancelamentos e os transtornos, e seguimos acompanhando a recuperação da artista para que seu retorno aos palcos aconteça o mais brevemente possível", finalizou o comunicado.