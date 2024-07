Pitty é submetida a cirurgia de emergência e cancela shows

A cantora Pitty, de 46 anos, precisou realizar uma cirurgia de emergência e ficará afastada de suas atividades profissionais por dez dias

A cantora Pitty, de 46 anos, precisou realizar uma cirurgia de emergência e ficará afastada de suas atividades profissionais por dez dias. Sem informar qual procedimento foi realizado, a assessoria da cantora informou que ela seguirá em processo de recuperação e, por isso, três shows da artista foram cancelados.

A informação foi divulgada nesta terça-feira (2) pela equipe da cantora através do Instagram. "Por recomendação médica, Pitty precisou se submeter a uma pequena cirurgia de emergência e ficará em recuperação por 10 dias, o que a impossibilitará de realizar os shows dos dias 04/07 em Volta Redonda/RJ, 05/07 em Sorocaba/SP e 06/07 em Divinópolis/MG", inicia o texto.

Que complementa: "As produtoras dos eventos informarão oportunamente ao público as eventuais novas datas desses shows. Lamentamos os cancelamentos e os transtornos, e seguimos acompanhando a recuperação da artista para que seu retorno aos palcos aconteça o mais brevemente possível".

Vale lembrar que Pitty é atração confirmada do Rock in Rio. A cantora se apresenta no Palco Sunset, no próximo dia 15 de setembro. O festival sedia o encontro do Planet Hemp e Pitty com a apresentação do Barão Vermelho, com Rodrigo Suricato, em um show inédito.

Pitty mostra roteiro de suas apresentações

Recentemente, Pitty usou seu Instagram para mostrar parte do roteiro de suas apresentações. "Comecei a montar shows de forma instintiva e fui me apaixonando pelo processo. Do conceito ao roteiro, da luz às marcações sutis- a direção passa por muitos caminhos, e sempre foi natural ter esse olhar 360 sobre o espetáculo para contar uma história. E como troquei com Emicida, a gente gosta mesmo é de contar história! Sempre buscando um diálogo entre tudo que acontece ali naquele palco/platéia, com o suporte de profissionais incríveis que traduzem sonhos em imagens e sons (equipe técnica, banda, produção)", escreveu ela na legenda.