Ícone da TV, Fausto Silva sempre conciliou carreira com paternidade reservada

O apresentador Fausto Silva (74) já marcou seu império na televisão brasileira, e é considerado por muitos como um dos maiores comunicadores do país, um verdadeiro ícone. A trajetória profissional de sucesso só não brilha mais que o quesito paternidade. Sempre presente na vida dos três filhos, ele também brilha fora das telas com seu papel de pai; confira.

Fausto Silva é pai da cantora Lara (26), fruto do seu casamento com a ex modelo e artista plástica Magda Colares. Atualmente, o apresentador é casado com Luciana Cardoso, dessa relação, ele é pai do apresentador João Silva (20) e Rodrigo (16).

Mesmo sendo considerado um dos maiores apresentadores do Brasil, Fausto Silva é bastante reservado com relação a sua vida pessoal, mas ele nunca escondeu de ninguém seu carinho e amor por sua família. Pelo contrário, sempre quando o apresentador faz aparições é com os filhos e todos juntos! A parceria familiar é tão grande que frequentemente os herdeiros de Faustão fazem declarações públicas de afeto ao pai.

Faustão iniciou sua carreira na televisão brasileira, com menos de 18 anos, ele já era repórter da rádio Centenário de Araras. Desde então, o seu caminho para o estrelato só foi aumentando. Vale lembrar que o apresentador está longe da TV há cerca de um ano. Em agosto de 2023, ele passou por um transplante de coração.

Apenas seis meses depois, o apresentador precisou realizar uma cirurgia de transplante de rim, mas teve rejeição do órgão e precisou ficar alguns meses internado. Agora, ele está em casa para seguir com sua recuperação e está bem. E sempre muito bem acompanhado de sua família.

NADA SUPERA

Em entrevista exclusiva à Revista CARAS, Fausto Silva declarou sua relação de cumplicidade com a família. Após se submeter a dois bem sucedidos transplantes — um de rim e outro de coração —, o apresentador reforçou que encontra nos filhos e esposa um alicerce.

Depois dos procedimentos cirúrgicos, Faustão encontrou em seus familiares a força que precisava para passar por aquele período: "Qualquer que seja a profissão, a idade, a situação de vida, nada supera a força de uma família estruturada. E isso foi fundamental”, explicou o veterano, com exclusividade à CARAS.

