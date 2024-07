Filho de Otávio Mesquita responde desafio de Nego do Borel e explica tapa na cara

Luiz Otávio, filho de Otávio Mesquita, responde desafio de Nego do Borel em entrevista à CARAS Brasil

A briga entre Luiz Otávio Mesquita (30) e Nego do Borel (31) está longe de terminar. Após troca de xingamentos e provocações, o filho do Otávio Mesquita (65) deu um tapa na cara do cantor, que se mostrou revoltado e o desafiou para uma luta nesta quinta-feira, 4.

Procurado pela CARAS Brasil, o herdeiro do apresentador do SBT abriu o jogo sobre a agressão física que ocorreu em um restaurante em maio e respondeu se aceita o desafio do intérprete de Você Partiu Meu Coração.

"O tapa [que dei na cara dele] foi por conta que ele direcionou [palavras] pro meu pai. Falar mal do meu pai que é um cara que tem uma carreira de mais de 40 anos de televisão e é amado por todo mundo... Subiu o sangue na hora, dei um tapa na cara [dele] mesmo, não me arrependo", dispara.

"Acho que falar da família não é uma coisa correta, nunca deve ser feita de maneira alguma", explica o influenciador, que promete ir ao Rio de Janeiro nesta sexta, 5, para enfrentar o rival em uma luta esportiva.

"Apesar de ter a minha integridade em vista, eu, sim, irei para o Rio de Janeiro porque não vejo sentido algum nesse momento em recuar. Se isso é necessário para que a gente faça uma luta e resolva tudo igual duas pessoas maduras da maneira correta, sem desrespeitar a família, sem atacar a minha namorada... Se ele for homem o suficiente para parar os ataques e levar isso pro lado do esporte estou disposto", avisa.

