Anitta revela planos futuros: 'Casar ou ter filhos'

Anitta comentou sobre os seus planos para o futuro e revelou que já se sente pronta para casar ou ter filhos em um futuro próximo

Ao que parece, Anitta já se sente pronta para dar um passo importante em sua vida pessoal. A cantora concedeu uma entrevista para um programa de TV espanhol e revelou que pretende dar uma sossegada em breve.

“Um sonho, acho que relaxar, ter um ano de uma vida muito tranquila, somente com família, amigos, casar ou ter filhos, ou algo assim", começou ela.

Em seguida, a cantora afirmou que seria uma forma dela experimentar uma novidade em sua vida. "Pode ser uma maneira de experimentar algo novo, porque tudo isso de sucesso e trabalho é um desafio que já estou acostumada”, disse Anitta.

Nova tatuagem

A cantora Anitta despertou curiosidade nos fãs após revelar que fez uma nova tatuagem em seu corpo. Recentement, a 'Girl From Rio' compartilhou em suas redes sociais a imagem do desenho pequeno e bastante delicado feito em seu braço.

Na foto publicada por Anitta, é possível perceber detalhes da tatuagem. O desenho escolhido pela famosa apresenta a silhueta de três pessoas, com um coração vermelho no centro de um deles e uma linha de estrelas embaixo. Agora, a artista decidiu explicar o significado da arte.

"É como se fosse o símbolo da constelação familiar. É uma terapia que tem me ajudado muito na minha vida, a ser mais feliz, viver com mais plenitude, a entender coisas da vida que às vezes é difícil entender. Tem muita gente que não gosta de constelação familiar, mas eu gosto e tem mudado minha vida. Vai de cada um", iniciou Anitta.

"Nesse símbolo, como se fosse da árvore genealógica, sou eu no meio, o bonequinho com o coração que significa que eu tenho sempre a força do amor dentro de mim. De um lado fica o pai e do outro, a mãe. E essas estrelinhas significam, para mim, a constelação familiar, os outros membros da família", afirmou a cantora.