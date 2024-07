Eliana surge com look todo de couro em flagra no aeroporto

Eliana apostou em um look sofisticado para sua viagem de avião de volta para São Paulo após ida ao Rio de Janeiro para a Dança dos Famosos

A apresentadora Eliana já está em São Paulo após ter passado o final de semana no Rio de Janeiro para ser jurada do quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, na Globo. A estrela foi flagrada pelos paparazzi ao desembarcar em um aeroporto de São Paulo na tarde desta segunda-feira, 8.

Para a ocasião, a artista apostou em um look sofisticado. Ela foi vista com um conjunto de saia longa e blusa feitas em couro em tom de vinho e destacou toda a sua beleza. Para completar o visual, a loira apostou em óculos escuros e deixou o cabelo solto.

Eliana é a nova contratada da Globo e vive na ponta aérea entre SP e RJ para trabalhar. As produções de entretenimento da emissora costumam ser gravadas em solo carioca. Assim, ela tem um apartamento de luxo na cidade maravilhosa para morar enquanto está no Rio.

Look Eliana para a Dança dos Famosos

A apresentadora Eliana fez sua primeira aparição ao vivo na Globo desde que assinou o contrato para ser estrela da emissora. Neste domingo, 7, ela esteve no posto de jurada na grande final da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck. Lá, a loira surgiu belíssima e magérrima.

Para a noite especial, a comunicadora apostou em um conjunto de blusa cropped de manga comprida e com detalhes brilhantes na gola e uma saia branca justíssima ao corpo. O modelito poderoso destacou as curvas perfeitas da loira e também sua cinturinha fina.

Eliana assinou contrato com a Globo há poucos dias, logo depois de sair do SBT, no qual ficou por 15 anos. Ela vai comandar as próximas temporadas dos programas Saia Justa, do GNT, e The Masked Singer Brasil, da Globo.