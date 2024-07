Quando Kate Middleton se tornar rainha, irmã dela terá papel importante na realeza

Irmã de Kate Middleton, Pippa Middleton deve assumir papel importante na realeza quando a Princesa de Gales se tornar rainha; saiba qual

Em luta contra o câncer, Kate Middleton se tornará rainha assim que o marido, o príncipe William, assumir o trono. E não é só a princesa de Gales que terá um papel importante na realeza, sua irmã Pippa Middleton, também deve assumir função dentro da Família Real, segundo a imprensa especializada na realeza.

Acontece que Kate deve indicar a irmã caçula para ser sua dama de companhia real, cargo comum entre a alta realeza. Assim, Pippa será uma companhia para a futura rainha e irá ajudá-la a coordenar as atividades diárias.

A rainha Elizabeth III, por exemplo, teve diversas damas de companhia durante seu reinado de 70 anos. Muitas delas, inclusive, estiveram presentes em seu enterro.

Vale ressaltar que existe uma diferença entre o 'lady in waiting' e o 'queen's companion', sendo que o primeiro é mais elaborado e cheio de tarefas do que o segundo. De modo geral, as damas de companhia são "bem nascidas" e fazem parte do mesmo círculo social, como primas ou irmãs, igual ao caso de Pippa Middleton.

"Pippa não é apenas a irmã mais nova de Kate, mas também sua melhor amiga e leal até o fim”, afirmou uma fonte à Life & Style . "Kate tem dificuldade em confiar em qualquer pessoa que não seja da família. Isso se tornou especialmente verdadeiro depois que ela se casou com William e se tornou membro da família real. Kate pode confiar em Pippa para qualquer coisa que ela precise desabafar", completou.

Profissional em assuntos da realeza, Kate Williams garantiu em entrevista ao programa The Royal Beat: Back in Time, que Pippa deve ser a escolhida para o cargo. “Acho que tradicionalmente, poderíamos esperar que Catherine [Kate Middleton] nomeasse sua irmã Pippa, porque Catherine é tão famosa por ser próxima de sua família. Ela não tem companheiras porque é muito próxima de sua mãe e de sua irmã", explicou.

“As cartas, a correspondência, os e-mails estão crescendo a cada dia. Então, quando Catherine se tornar rainha, os níveis de passeios, os níveis de cartas, o nível de recepções, ainda exigirão essa assistência. Então, acho que ela terá que nomear algumas damas de companhia”, completou Williams.

Confira um momento de Kate e Pippa Middleton:

#OnThisDay Catherine Middleton acompanhada por sua mãe Carole Middleton e sua irmã Pippa Middleton chega ao Hotel Goring onde passou a noite antes de seu casamento com o Príncipe William. pic.twitter.com/R7BzQccRH6 — The Wales Brasil (@thewalesbrasil) April 28, 2024

Quem é Pippa Middleton

Philippa Charlotte Middleton, mais conhecida como Pippa Middleton, ficou conhecida por ser irmã da Princesa de Gales, Kate Middleton. Atuando como socialite e promoter de festas, ela foi classificada pela revista norte-americana "Time" como uma das 100 pessoas mais influentes no mundo em 2012.

Pippa é licenciada em Literatura Inglesa pela Universidade de Edimburgo, na Escócia e já foi relações públicas de marcas de luxo. Em 2012, ela lançou o seu primeiro livro intitulado "Celebrar: Um ano de festas para famílias e amigos". No mesmo ano, Pippa começou a escrever artigos para a revista "The Spectator". Já em 2013, passou começou a escrever sobre gastronomia para a revista "Waitrose Kitchen".

Em maio de 2017, ela se casou com o piloto de corrida James Mattews em uma cerimônia privada em Berkshire.