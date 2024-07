Filha de Xande de Pilares rouba a cena ao surgir fantasiada de boneca Emília

Xande de Pilares, Thay Pereira e Estrela se fantasiaram como os personagens do Sítio do Picapau Amarelo para comemorar os três meses da bebê

Estrela, filha do cantor Xande de Pilares e Thay Pereira, completou cinco meses de vida nesta sexta-feira, 5, e roubou a cena ao surgir fantasiada ao lado dos papais.

Para comemorar a data especial, o casal e a herdeira surgiram fantasiados como os personagens do seriado infantil 'Sítio do Picapau Amarelo'. Xande estava de Saci, Thay de Tia Nastácia e a bebê encantou ao surgir como a boneca de pano Emília.

Ao compartilhar as fotos encantadoras da celebração do mesversário da filha no feed do Instagram, a mamãe coruja se declarou. "3 meses da nossa Emília. Papai e mamãe te ama", escreveu ela na legenda da publicação.

Os fãs ficaram encantados com a postagem. "Que amor", disse a atriz Carolina Dieckmann. "Vivi pra ver Xande pai de menina e fazendo fotos de mesversario kkk. Entregando tudo!!", escreveu uma seguidora. "Que Emília linda. Deus continue abençoando a vida dessa princesa", falou outra. "Agora eu conto os dias pro mesversario dela chegar e descobrir qual personagem o @xandedepilares vai interpretar", confessou uma fã. "Que Emília mais linda desse Mundo!! Esses papais estão arrasando na criatividade e entregando tudo, até porque a Estrelinha não merece nada menos, né?!", comentou mais uma.

Vale lembrar que Xande e Thay estão juntos desde 2020. Além de Estrela, o cantor já é pai de Alexandre Lucas, de 24 anos, e Alexandre Junior, de 23 anos, frutos de outros relacionamentos.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mikimbeth 🇧🇷 (@mikimbeth)

Viviane Araújo mostra o filho fantasiado para sua 1ª festa junina na escola

O filho de Viviane Araújo com Guilherme Militão, Joaquim, de um ano e alguns meses, teve sua primeira festa junina na escolinha. A famosa compartilhou registros do herdeiro a caráter para o evento e encantou os internautas com tanta fofura.

Com um look de caipira, composto por camisa quadriculada, calça jeans, tênis, chapéu de palha e até gravata, o menino mostrou todo seu charme. Além da roupa, Joaquim ainda apareceu bigodinho pintado para arrematar a fantasia. "Pronto pro 'Arraia'", disse a musa ao compartilhar os registros fofíssimos. Confira!