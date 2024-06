Viviane Araújo mostra o filho fantasiado para sua 1ª festa junina na escola

Ele cresceu! Viviane Araújo mostra Joaquim vestido com look de caipira para festa junina e explode o fofurômetro; veja as fotos

O filho de Viviane Araújo com Guilherme Militão, Joaquim, de um ano e alguns meses, teve sua primeira festa junina na escolinha. Neste sábado, 22, a famosa compartilhou registros do herdeiro a caráter para o evento e encantou os internautas com tanta fofura.

Com um look de caipira, composto por camisa quadriculada, calça jeans, tênis, chapéu de palha e até gravata, o menino mostrou todo seu charme. Além da roupa, Joaquim ainda apareceu bigodinho pintado para arrematar a fantasia.

"Pronto pro “Arraia”", compartilhou a musa de Carnaval os registros fofissímos. Nos comentários, os internautas logo encheram o bebê de elogios. "Que lindo", admiraram os fã. "Cresceu rápido", exclamaram outros ao verem o tamanho de Joaquim.

Vale lembrar que Joaquim é fruto do casamento de Viviane Araújo com Guilherme Militão. A famosa contou com a doação de óvulos para tê-lo. Ela e o amado se casaram em maio de 2021, primeiramente no cartório após um ano de namoro. A festa foi restrita, mas logo depois eles realizaram um grande casamento para cerca de 300 pessoas, o que foi mostrado no vídeo resgatado por ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Viviane Araújo quase desistiu de ser mãe

Recentemente, antes de completar um ano do nascimento do filho, a artista levou Joaquim para conhecer o local onde foi concebido, uma clínica de fertilização. A famosa então revelou que quase desistiu do processo ao ter o primeiro resultado negativo. É bom lembrar que ela contou com a doação de óvulos para ter o herdeiro, já que não havia congelado os seus.

"Foram duas tentativas. A primeira, negativa. Quase não voltei para tentar a segunda: o negativo me desanimou, uns projetos iam sair... quase acreditei que não era o momento! Mas me pegaram pela mão no “vai ou vai!” Rsrs… E a gente foi!", contou que recebeu apoio dos profissionais para realizar seu sonho de ser mãe.