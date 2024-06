Sonia Abrão avalia sobre futuro de Eliana na TV: 'Rainha dos domingos'

Em entrevista à CARAS Brasil, Sonia Abrão analisa despedida de Eliana do SBT e revela sua opinião sobre futuro da apresentadora na televisão

Neste último domingo, 23, foi ao ar a despedida deEliana (51) do SBT. Com direito a muita homenagem, a loira fez sua última apresentação da atração Programa Eliana, na emissora de Silvio Santos (93). Sonia Abrão (61) foi uma das várias personalidades que também enviaram suas felicitações para a apresentadora. Em entrevista à CARAS Brasil, a comunicadora avalia sobre futuro de Eliana na TV: "Rainha dos domingos".

Desde que Eliana encerrou seu contrato com o SBT, o seu destino na televisão tem sido alvo de muitas especulações. Durante entrevista, Sonia Abrão analisa que se a apresentadora realmente for para Globo, ela merece ter uma estreia triunfal.

Apesar disso, a jornalista menciona que acha arriscado se Eliana assumir um programa no GNT, inicialmente: "Na verdade, eu não gosto da ideia de começar como apresentadora do Saia Justa, se for caso! Eliana não precisa de um “esquenta”. Muitas vezes, quem entra pelo canal a cabo fica por lá mesmo! É um risco!"

"Por mim, tinha que ter uma estreia triunfal na própria Rede Globo, sem descer um milímetro da posição já conquistada! Afinal, é a rainha dos domingos!", analisa Sonia Abrão.

NO CORAÇÃO DO PÚBLICO

Sobre o último programa de Eliana no SBT. Sonia Abrão menciona que nunca viu uma despedida desse tamanho na história da televisão brasileira. Segundo a apresentadora, a emissora prestou uma homenagem para Eliana que a Globo não fez para o apresentador Faustão.

"Achei emocionante, nesses anos todos nunca tinha visto uma despedida com essa dimensão! Durou, praticamente, 6 horas no ar, no domingo, contando com o programa da própria Eliana e a homenagem feita pela Patrícia Abravanel. Tudo com muito afeto, dignidade e profissionalismo. O SBT fez pela Eliana o que a Globo não fez pelo Faustão, uma despedida à altura do seu talento e importância! ", finaliza.

Sonia Abrão confessa que gostaria que Eliana continuasse na emissora de Silvio Santos, mas reforça que por onde a apresentadora for, ela será um sucesso, pois já está consolidada no coração do público da televisão brasileira.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE SONIA ABRÃO: