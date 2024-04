Sonia Abrão sai em defesa de Davi e aposta em reconciliação: 'Ela errou mais'

Em entrevista à CARAS Brasil, Sonia Abrão comenta sobre o relacionamento de Davi com Mani Reggo e avalia a trajetória do campeão após BBB 24

A jornalista Sonia Abrão (60) nunca escondeu que sua torcida no BBB 24 sempre foi para Davi (21). Fora da casa, nada mudou, ela segue com sua visão e sai em defesa do ex-motorista de aplicativo. Em entrevista à CARAS Brasil, Sonia confessa que acredita em uma reconciliação dele com Mani Reggo: "Ela errou mais".

De acordo com a apresentadora da Rede TV!, ela nunca deixou de acompanhar a trajetória de Davi após o reality acabar e não vai deixar. Sonia declara que esse assunto é do interesse do grande público e opina sobre a relação do campeão com Mani Reggo.

"Acompanhei e continuo acompanhando, porque tudo o que acontece com Davi ainda é do maior interesse do público! Nessa situação, Davi e Mani, acho que ela errou mais, pois ela sabia o que estava fazendo - contratos e acordos baseados nele, mas sem o seu conhecimento - enquanto Davi, confinado no reality, não tinha a menor ideia do que estava acontecendo e do que esperava por ele aqui fora! Foi um choque para o campeão!", declara.

Durante a conversa, Sonia defende que os dois possam retornar com o relacionamento: "Sempre acreditei na história de amor deles! Se a reconciliação for para o bem do casal, que os anjos digam: 'Amém'. Do contrário, que cada um siga em paz seu próprio caminho".

VIDA DEPOIS DO JOGO

Desde que saiu do BBB 24, Davi não está tendo dias tão tranquilos, seu relacionamento com Mani foi exposto pela mídia e parece que essa história continua longe de acabar. Sonia comenta que entende a frustração do campeão ao ter sua vida exposta, mas defende o trabalho dos colegas jornalistas.

"Esse 'mundo dos famosos' ainda é estranho para ele. Mas, nesse caso, em que contou sua história com Mani nos 100 dias de BBB 24, não dá mais para falar em vida pessoal! Tudo foi exposto para 100 milhões de brasileiros. E, por isso, o que aconteceu entre eles no pós-BBB, desde a frase 'estamos nos conhecendo' até o rompimento, teve repercussão gigante do público, exigindo total cobertura da imprensa! Exageros sempre existem, mas a verdade prevalece!", avalia.

"Já impactou e Davi já superou! Continua amado pelo público e um dos maiores campeões da história do BBB. Sua vitória foi merecida, linda e emocionante", finaliza.