Ex-BBB Juninho voltou a ser motoboy para pagar pensão da filha: 'Foi necessário'

Em entrevista à CARAS Brasil, o ex-BBB Juninho revelou que tem se preparado para novas oportunidades como famoso e confessa desejo de virar ator de novelas

Juninho (45), ex-participante do BBB 24, revelou que precisou voltar a atuar como motoboy pelas ruas do Rio de Janeiro porque estava sem condições de manter despesas básicas de sua rotina diária. Em entrevista à CARAS Brasil, o carioca abriu a intimidade e comentou sobre as dificuldades que passou a enfrentar após deixar a competição.

"O retorno [para o trabalho de motoboy] foi necessário para quitar despesas indispensáveis na minha rotina, como pensão alimentícia que pago da minha filha Maria Clara", revela Juninho, que ainda tem esperança de ver novas oportunidades bater em sua porta. "Elas estão surgindo de forma tímida, mas devido a algumas restrições de contrato, não tenho como seguir com algumas", diz.

Desde que divulgou sua situação, o motociclista passou a receber mais algumas propostas e, chegou a participar de alguns eventos. Um deles foi a premiação Sim a igualdade racial, projeto que exalta o trabalho de pessoas negras dentro da sociedade brasileira. "Me senti honrado em participar", comemora.

"Tive uma proposta que está sendo analisada pela equipe, se Deus quiser logo será lançada, e espero que assim de mais viabilidade as empresas interessadas em publicidade", afirma Juninho, que entrou no BBB 24 através do puxadinho e acabou enfrentando algumas polêmicas durante o confinamento.

Animado com as possibilidades e com o cenário que tem se formado, ele conta que já está se preparando para as novidades. Para isso, Juninho passou a investir em um curso de teatro, o qual acredita ser necessário para ela ter 100% de aproveitamento das oportunidades, como uma possível participação em novelas.

"Tenho total interesse em trabalhar com minha imagem, estou iniciando curso de teatro, visando oportunidades em novelas, virou um sonho a ser realizado, mesmo assim a tempo que não tenho empregos formais, já vinha há anos atuando em aplicativos de entrega e transporte por aplicativo, jamais houve vínculo formal", finaliza.