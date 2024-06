Sheron Menezzes divide clique encantador com o filho, Benjamin: "Vida"

A atriz Sheron Menezzes encantou os seguidores das redes sociais ao dividir alguns momentos ao lado de seu filho, Benjamin

Sheron Menezzes encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar novos registros do filho, Benjamin, de seis anos. O menino é fruto de seu relacionamento com Saulo Bernard.

Através dos Stories do Instagram, a atriz postou um vídeo do herdeiro em sua aula de natação e ficou muito feliz com a evolução dele. "Aprendendo a virar a cabeça pra respirar... até hoje eu não sei", confessou ela.

Em seguida, Sheron postou uma foto em que aparece agarradinha com Benjamin e ganhando um beijo do herdeiro na bochecha. Ao dividir o momento encantador, a artista se declarou para ele: "Vida", escreveu ela, acrescentando um emoji de coração.

Sheron mostra o filho na aula de natação - Reprodução/Instagram

Sheron com o filho, Benjamin - Reprodução/Instagram

Recentemente, Sheron movimentou as redes sociais ao compartilhar uma foto exibindo seu corpão na praia. A atriz aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado e ostentou suas curvas ao surgir usando um biquíni estampado enquanto fazia pose na areia. Além disso, a artista ainda dividiu outros registros que a "faz feliz". "Pra essa sexta... tudo o que mais me faz feliz", escreveu a famosa na legenda da publicação, recebendo vários elogios dos fãs.

Aniversário de casamento

Em abril, Sheron Menezzes completou dois anos de casada com Saulo Bernard, e fez questão de comemorar as 'bodas de algodão'. Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz, que está de férias da TV desde o fim da novela Vai Na Fé, da Globo, recordou vários momentos do dia em que oficializou a união com o amado, e se declarou para ele.

"Dois anos… Bodas de algodão de um dos dias mais lindos que já vivemos… Ainda não superei a energia, todo amor que exalou naquele momento… Ahhh, se todo mundo pudesse sentir um pouquinho do que nós sentimos naquele dia… Que esse amor, alegria e cumplicidade permaneçam conosco sempre! Sou tão feliz contigo…", disse a artista na legenda da publicação. Confira a publicação!