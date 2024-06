Lívia Andrade mostra ritual que fez em sua festa: 'Queimamos'

Em sua festa de aniversário na Serra Catarinense, Lívia Andrade mostra que fez ritual diferente com os convidados; veja como foi

A apresentadora Lívia Andrade comemorou a chegada de seus 41 anos com mais de uma festa luxuosa. E, em uma delas, que aconteceu na Serra Catarinense, a famosa mostrou nesta quinta-feira, 27, que aproveitou a reunião entre amigos para realizar um ritual.

Aproveitando a área verde e ao ar livre, a artista fez uma fogueira para queimar alguns papeis. Segundo a ex-SBT, eles colocaram no fogo boletos e pedidos que desejavam. Nos registros postados pela loira foi possível ver como foi o momento especial.

"TBT pra fechar com chave de ouro essa semana de múltiplas comemorações! Foi tudo muito especial, queimamos nossos boletos na fogueira, colocamos pedidos de Paz, Amor, Saúde e Prosperidade na árvore da Vida e fomos todos felizes graças a Deus", contou ela sobre a segunda comemoração.

Após uma festa luxuosa no Rio de Janeiro com tema de Abduzidos e que chegou a custar cerca de R$ 200 mil, Lívia Andrade comemorou seu aniversário com uma festa mais clássica em rosa na Serra Catarinense.

Confira o ritual na festa de aniversário de Lívia Andrade:

Recentemente, Lívia Andrade chamou a atenção ao surgir com vestido ousado no Leilão de Neymar Jr. ao lado do namorado. Vale lembrar que ela foi internada nas últimas semanas e precisou passar por uma cirurgia. O seu eleito, o empresário Marcos Araújo, inclusive foi o acompanhante dela no hospital.

"Desde o começo do ano para cá, eu estou com a rosácea muito atacada, e o doutor sempre pedindo os exames. Fiz os exames e deram algumas alterações, uma ferritina, uma série de coisas, e eu estava com uma queda de cabelo muito intensa”, contou alguns dos sintomas.

