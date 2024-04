Sheron Menezzes comemora aniversário de casamento: "Sou tão feliz contigo"

A atriz Sheron Menezzes recordou alguns registros do dia em que se casou com Saulo Bernard, e prestou uma linda homenagem

Sheron Menezzes usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Nesta segunda-feira, 22, a atriz completou dois anos de casada com Saulo Bernard, e fez questão de comemorar as 'bodas de algodão'.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz, que está de férias da TV desde o fim da novela Vai Na Fé, da Globo, recordou vários momentos do dia em que oficializou a união com o amado, e se declarou para ele.

"Dois anos… Bodas de algodão de um dos dias mais lindos que já vivemos… Ainda não superei a energia, todo amor que exalou naquele momento… Ahhh, se todo mundo pudesse sentir um pouquinho do que nós sentimos naquele dia… Que esse amor, alegria e cumplicidade permaneçam conosco sempre! Sou tão feliz contigo…", disse a artista na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs parabenizaram o casal. "Parabéns e que Deus siga abençoando o amor e a união de vocês!", disse uma seguidora. "Viva o amor! Parabéns! Muitas felicidades!", falou outra. "Parabéns ao casal. Que essa data se repita por muitos anos com muita saúde, paz, amor", desejou uma fã. "Muito amor. Casal lindo. Deus abençoe muito vocês", escreveu mais uma.

Vale lembrar que Sheron e Saulo são pais de Benjamin, que completou seis anos em outubro do ano passado.

Confira a publicação:

