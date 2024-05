Regina Casé se derrete ao comemorar o aniversário do filho: "Mudou a minha vida"

Roque, o filho da atriz Regina Casé, completou 11 anos de vida nesta quinta-feira, 2, e ganhou uma bela homenagem nas redes sociais

Regina Casé encantou os seguidores das redes sociais ao prestar uma bela homenagem ao filho caçula, Roque, que completou 11 anos de vida nesta quinta-feira, 2.

Em seu perfil no Instagram, a atriz postou uma sequência de cliques mostrando o aniversariante desde quando ele tinha apenas 1 aninho, e escreveu uma linda mensagem para comemorar seu novo ciclo. "E hoje… 11!!!!!! Corre pra ver esse carrossel de amor com uma foto pra cada um desses 11 anos!", começou ela.

"Onze anos desse que, pra mim, continua um bebezinho que cabe dentro do meu vestido. Que consigo levantar com as pernas. Que carrego na carcunda. Que nado com ele nas costas. Que dorme comigo rente que nem pão quente. Que é o meu carrapatinho. Que não deixa eu beijar muito a barroquinha que ele tem no queixo."

"Que dança comigo, que dá risada, que faz birra. Que quando eu pergunto quem é o meu amor e, ele tá quase dormindo, responde levantando só um dedinho. Que... mudou a minha vida. Roque, a mamãe te ama muito!", completou a declaração.

Vale lembrar que Regina também é mãe de Benedita. Em recente participação no programa 'Domingão com Huck, a atriz falou sobre a deficiência auditiva da filha. "A Benedita nasceu ouvinte e ela ficou surda. Ela teve uma perda auditiva muito grave e que, hoje em dia, a gente lida bem, mas no começo era difícil pra caramba [...]".

Confira a publicação:

Regina Casé quer inspirar outras mulheres com Dona Lurdes, o filme

A mãe que emocionou o Brasil está de volta! No dia 28 de março aconteceu no Rio de Janeiro, a pré-estreia do longa Dona Lurdes, o filme, que reuniu o elenco da produção e vários artistas. Protagonizado por Regina Casé, a história é uma adaptação da novela Amor de mãe (2019).

A CARAS Brasil marcou presença no evento e conversou com a atriz, que compartilhou sobre o retorno: "Uma vitória do público". Regina comenta sobre o sucesso da narrativa: "Ela não está mais na categoria personagem. Todo mundo estava com saudade dela. Quem está com saudade, vai me ver nas telas. Isso é uma vitória do público". Saiba mais!