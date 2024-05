Eliezer realiza primeiros desejos da segunda gravidez de Viih Tube

Eliezer realiza primeiros desejos da gravidez de Viih Tube, que está à espera do segundo filho do casal; saiba o que a influenciadora pediu!

A influenciadora digital Viih Tube está à espera de seu segundo filho com o ex-BBB Eliezer. E parece que os desejos de gestação já começaram! Nesta quinta-feira, 2, futuro papai de dois publicou um vídeo realizando os primeiros desejos culinários de sua esposa nas redes sociais.

Em seu perfil oficial do Instagram, Eli publicou um vídeo onde contou que tudo se iniciou apenas 1 semana desde que descobriu a gravidez, quando ela ficou com vontade de comer lasanha. Viih também teve vontade de comer milho-verde com manteiga em um domingo, às 8 da noite, e fez seu amado procura espigas em dois mercados.

O terceiro desejo, no entanto, não foi de uma comida específica, e sim de um recipiente! Segundo o pai da pequena Lua Di Felice, de 1 ano, Viih quis comer algo em uma combuca. Eliezer até mesmo explicou o preparo específico do 'prato'. "Tem que ser arroz, a carne moída, esquenta, fio de azeite prolongado, salada, que tem que estar picadinha. Que desejo mais estranho. E tem que comer assim, de combuca, que loucura. Vai entender", disse o influenciador.

Por fim, a loira também teve desejo de comer bife de fígado, com a receita especial do maridão. "Ela só gosta do meu bife de fígado. E eu tempero ele com limão, bastante alho, e deixo ele curtindo, com pimenta do reino. E tem que ser na combuca, cortado em tirinhas", detalhou Eliezer.

"Missão: Desejos da Viih já começou com sucesso", escreveu o ex-brother na legenda da publicação. Nos comentários, Viih ainda agradeceu pelo carinho do marido. "Amor você é tão incrível como pode meu deus o que fiz pra merecer aaaaaaaa", escreveu ela. E seus seguidores se divertiram com o registro. "Feliz a mulher com um marido assim", disse um internauta. "Eli é um amor de pessoa sério!", declarou outro.

Confira o vídeo:

Viih Tube mostra como revelou para sua mãe a segunda gravidez

Antes de revelar para o público no Mais Você, de Ana Maria Braga, que está grávida novamente, Viih Tube contou a novidade para os familiares de forma especial. Depois de postar o vídeo da reação de Eliezer, a influenciadora compartilhou nesta quarta-feira, 01, o de sua mãe.

Para contar para Viviane Di Felice que ela será vovó novamente, os ex-BBBs armaram um plano, fingindo que estavam brigando durante um almoço de família por conta de um objeto caro que Eliezer havia comprado para casa nova deles. O papai então levantou para buscar uma caixa, onde havia a revelação.

"Contando pra minha mãe que eu estava grávida de novo. E dentro da caixa tinha o teste e uma blusa escrito 'promovida a irmã mais velha'", disse Viih Tube ao postar o vídeo do momento emocionante para seus seguidores.

